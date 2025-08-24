ujhelyi istvánorbán viktornyílt levél
Ujhelyi István a csülkös pacal mellé diétás kólát rendelőkhöz hasonlította Orbán Viktort

Farkas Norbert / 24.hu
admin Molnár Dávid
2025. 08. 24. 09:45
Farkas Norbert / 24.hu

Orbán egyik kezével bemutat, a másikkal kunyerál címmel tett közzé nyílt levelet vasárnap reggel Facebookon Ujhelyi István volt EP-képviselő.

Vannak olyan vegetáriánusok, akik titokban azért benyomnak egy-két cupákot sötétedés után. Olyan szavakban elvhű antialkoholisták is, akik a távozóba kapott gyűszűnyi kisüstit azért hagyománytiszteletből mindig betolják a giga alá. Vannak álszent mintaférjek és mintafeleségek, a csülkös pacal mellé diétás kólát rendelők, lakóhajó méretű dízel terepjáróval csapató környezetvédők, helikopterről vadászó keresztény hitlándzsák, az ájtatos kirakati életmód mögött vadul lealjasodók. És van Orbán Viktor, a Fidesz miniszterelnöke

– kezdi posztját, amelyben azt mondja, Orbán a brüsszeliek csicskítása közben sokadik alkalommal „sunyul be szépen, csöndben és kér azokból a pénzekből, amelyeket korábban gőgös mellkidüllesztéssel utasított el”.

Sziauram, van egy kis apród?

Példát is hoz a „besunyulásra”.

Négy éve sokáig hiába szorgalmaztam – akkor még EP-képviselőként –, hogy a magyar kormány kérjen és hívjon le forrást az Európai Unió frissen létrehozott SURE-programjából, amely a covid kapcsán a kis- és középvállalkozások, családi cégek, egyéni munkavállalók és önadózók számára bérkiegészítés biztosított a tagállamoknak. Emlékszem milyen dölyfös és arrogáns elutasításokat kaptam akkor a Fidesz-kormány különböző illetékeseitől, majd végül egyszer csak mégis igényeltek többmilliárd eurót a keretből; első körben egyébként adminisztratív szabálytalanságok miatt végül csak 504 millió eurót kaptunk. A Fidesz-kabinet ebből fedezte az egészségügyi dolgozók egyszeri, ötszázezer forintot támogatását, a katások adóelengedését és más, akkor a kormánypropaganda által ünnepelt intézkedéseket. Csak azt nem tették soha hozzá, hogy egy korábban elutasított, majd sunyiban mégis lehívott uniós keretből fizették.

Másik példaként a helyreállítási alapot hozza fel, amit szerinte az ellenzéki oldalon többen szorgalmaztak és amitől Orbán eleinte vonakodott, majd végül mégis kérte.

A Fidesz miniszterelnöke tehát miközben ellenállást hirdetett az európai közösséggel szemben, közben szép csendben azért csak továbbra is tartja a markát, amikor lehet. A legtaszítóbb ebben nemcsak a sudri kétszínűség, hanem az, hogy közben hűtlen kezeléssel felérő módon napi szinten százmilliókat veszít az országnak járó uniós pénzekből a pitiáner pártpolitikai érdekei miatt, azokból a forrásokból pedig egyetlen forintot nem hajlandó lehívni (például az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból), amelyekből például a tömegesen kirúgott magyar melósokat lehetne támogatni. Azért már nem hajol le az utcai harcos. Nem ér neki annyit.

Ujhelyi teljes posztját ide kattintva olvashatják el.

