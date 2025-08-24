Orbán Viktor: Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott

Újabb hírlevelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak – a legutóbbi most a Magyar Nemzethez is eljutott.

Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk. Még mindig van esély, hogy Trump elnök megcsinálja

– kezdte a levelet Orbán a lap szerint. A kormányfő szerint ez a hét az európai behódolás hete volt. „Ahogy ültek ott az elnökkel szemben. Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álomnak is vége. Amíg mi, patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak másodosztályban játszhat.”

Orbán szerint probléma, hogy az ukrajnai háború blokkolja a magyar gazdaság növekedését, az ukránok pedig ellenségesen viselkednek hazánkkal szemben.

Az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik.

Orbán beszélt még az augusztus 20-ai ünnepségről is, ami idén többek között egy áruló Péterről is szólt. (Hogy Péter valóban áruló volt-e, arról ebben a cikkünkben írtunk.)

Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni…

– írta Orbán arról, hogy többen Magyar Péterrel húztak párhuzamot.

Az Otthon start programról is szót ejtett.

Három százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!

A hírlevélben jutott szó a fővárosról is.

Most már nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok is (augusztus közepén több busz is egymás után gyulladt ki Budapesten, Vitézy Dávid nem sokkal később a tüzek miatt aggódó Szentkirályi Alexandrának is kemény szavakkal üzent – a szerk.). Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott.

A Magyar Nemzet szerint a miniszterelnök arra kérte hírlevelei olvasóit, hogy kövessék a Fidesz–KDNP budapesti vezetőjének oldalát a további részletekért.