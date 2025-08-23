Zavarba ejtően nagy vaddisznócsapatot videóztak le a Normafán

Újabb videót tettek közzé Facebookon a Budapesten szabadon garázdálkodó vaddisznókról: ezúttal a Normafánál, egészen pontosan a Normafa, látogatóközpont megállónál készült egy felvétel este 11 óra magasságában, amin az látható, amint egy elég nagy csoport vaddisznó legelészik békésen.

Mostanában elég sok hasonló felvétellel találkozni, legutóbb például a Városmajorban videóztak le egy sétálgató vaddisznó csoportot. Egyre több a vaddisznó Budapesten, főként a XII. kerületben, kis túlzással a Hegyvidék lakói már meg sem lepődnek, ha fényes nappal szembe megy velük az utcán néhány példány. Ebben a cikkünkben írtunk arról, mi a teendő, ha vaddisznók jönnek szembe velünk.