Idegenrendészet: két Fülöp-szigeteki vendégmunkásnő indított pert a kiutasítási folyamat ellen

A 24.hu a héten írta meg, hogy nem egyedi annak a Fülöp-szigeteki nőnek az esete, akit az idegenrendészet ki akar toloncolni az országból, holott nemrég született gyermeke a magyar férjétől. A nő két éve vendégmunkásként érkezett Magyarországra, de tavaly megházasodott, és a közelmúltban gyereke is született.

A nő mindezek ellenére egy hónapja hivatalos határozatot kapott az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól (OIF), melyben közölték vele: harminc napja van elhagyni az országot.

Lapunk értesülése szerint rajta kívül mások is kerültek hasonló helyzetbe a vendégmunkások fogadását szabályozó törvény miatt, és perek is indultak, ezért kérdéseket küldtünk az idegenrendészeti hatóságnak pontosabb információkért.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság azt írta, hogy jelenleg két olyan peres eljárás van folyamatban az országban, ahol Fülöp-szigeteki állampolgár képviseli magát felperesi minőségben az OIF-fel szemben.

Az egyik esetben kiutasítási határozat, míg a másik esetben tartózkodási engedély visszavonásáról rendelkező határozat jogszerűségének megállapítása képezi a per tárgyát

– közölte a hatóság.

A munkaerő-kölcsönző cégek által behozott vendégmunkások foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kapnak, amit a jogszabályi megfogalmazás szerint azzal a céllal adnak ki, hogy „tényleges munkát végezzenek” Magyarországon.

A szabályozás alapján, amennyiben a munkáltató lejelenti, hogy a vendégmunkása táppénzen van – akár baleset, betegség vagy szülés miatt nem tud dolgozni –, azonnal elindulhat a kiutasításhoz vezető jogi folyamat. Első lépésként megvonják a tartózkodási engedélyt, majd kiutasítják. Ha ennek nem tesz eleget, jön a kitoloncolás.

Úgy tudjuk, hogy az egyik Fülöp-szigeteki nő azért fordult bírósághoz, mert visszavonták a tartózkodási engedélyét, amikor bejelentette a munkahelyén, hogy várandós.

A hivatalos adatok szerint jelenleg közel 12,500 Fülöp-szigeteki állampolgár rendelkezik érvényes munkavállalásra jogosító tartózkodási engedéllyel.