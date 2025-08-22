lopáskábítószerceglédi járási ügyészség
Belföld

Letartóztattak egy ceglédi férfit, aki kávétól kezdve bicikliig mindent lopott, hogy kábítószert tudjon venni

admin Rugli Tamás
2025. 08. 22. 10:14

A Ceglédi Járási Ügyészség indítványára a bíróság egy hónapra elrendelte egy többrendbeli minősített lopással gyanúsított kábítószer fogyasztó férfi letartóztatását. A Ceglédi Rendőrkapitányság nyomozást folytat azzal a férfival szemben, aki állandó munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik, magát bűncselekmények útján szerzett pénzből tarja el, rendszeres kábítószer fogyasztó.

A férfi – akiről az ügyészség közleménye megjegyi, hogy állandó munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik, rendszeres kábítószer foszató, és magát bűncselekmények útján szerzett pénzből tarja el –  Cegléden különböző áruházakból, élelmiszer-üzletekből lopott el értéktárgyakat, hogy drogot tudjon venni. A férfi júliusban kilenc helyről vitt el parfümöket, kávét, élelmiszert, műszaki és háztartási cikkeket, valamint egy kerékpárt, összesen több, mint 380 000 forint értékben.

A nyomozás során a gyanúsítottal a nyomozó hatóság „kábítószer vásárlásához szükséges anyagi javak megteremtése érdekében elkövetett lopás vétsége és más bűncselekmények megalapozott gyanúját” közölte. A Ceglédi Járási Ügyészség álláspontja szerint a többszörösen büntetett, rendszeresen kábítószert fogyasztó férfi esetében fokozottan fennáll a szökés-elrejtőzés kockázata, továbbá a bűnismétlés veszélye, ezért indítványt tett a gyanúsított letartóztatásának elrendelésére. A nyomozási bíró ügyészség indítványával mindennel egyetértve elrendelte a férfi letartóztatását.

Az ügyészség közlemény külön megjegyzi, hogy 2025. június 15. napjától a lopás minősítő körülményeként kell értékelni, ha azt kábítószer vásárlásához szükséges anyagi javak megszerzése érdekében követik el.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újra elmaradt Orbán Viktor Kossuth Rádiós interjúja, pedig két hete valami komoly dolognál hagyta abba
Kutya szaladt át az M4-esen, öt autó hajtott egymásba – Videó
Azonnal törölni kell ezt a népszerű Chrome-bővítményt
Török Gábor: Jött már innen selyemzsinór egy elnöknek
50 milliárdos veszteség után vezércsere, díjkorrekció és panaszkodó alvállalkozók – mi történik a Mohunál?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik