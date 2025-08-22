Letartóztattak egy ceglédi férfit, aki kávétól kezdve bicikliig mindent lopott, hogy kábítószert tudjon venni

A Ceglédi Járási Ügyészség indítványára a bíróság egy hónapra elrendelte egy többrendbeli minősített lopással gyanúsított kábítószer fogyasztó férfi letartóztatását. A Ceglédi Rendőrkapitányság nyomozást folytat azzal a férfival szemben, aki állandó munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik, magát bűncselekmények útján szerzett pénzből tarja el, rendszeres kábítószer fogyasztó.

A férfi – akiről az ügyészség közleménye megjegyi, hogy állandó munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik, rendszeres kábítószer foszató, és magát bűncselekmények útján szerzett pénzből tarja el – Cegléden különböző áruházakból, élelmiszer-üzletekből lopott el értéktárgyakat, hogy drogot tudjon venni. A férfi júliusban kilenc helyről vitt el parfümöket, kávét, élelmiszert, műszaki és háztartási cikkeket, valamint egy kerékpárt, összesen több, mint 380 000 forint értékben.

A nyomozás során a gyanúsítottal a nyomozó hatóság „kábítószer vásárlásához szükséges anyagi javak megteremtése érdekében elkövetett lopás vétsége és más bűncselekmények megalapozott gyanúját” közölte. A Ceglédi Járási Ügyészség álláspontja szerint a többszörösen büntetett, rendszeresen kábítószert fogyasztó férfi esetében fokozottan fennáll a szökés-elrejtőzés kockázata, továbbá a bűnismétlés veszélye, ezért indítványt tett a gyanúsított letartóztatásának elrendelésére. A nyomozási bíró ügyészség indítványával mindennel egyetértve elrendelte a férfi letartóztatását.

Az ügyészség közlemény külön megjegyzi, hogy 2025. június 15. napjától a lopás minősítő körülményeként kell értékelni, ha azt kábítószer vásárlásához szükséges anyagi javak megszerzése érdekében követik el.