Mikor kezdődik az augusztus 20-i tűzijáték?

Budapesten a nagy, augusztus 20-i, Szent István napi tűzijáték és a drónshow 21 órakor kezdődik.
A Duna mentén mindenhol remek lesz a kilátás, de legjobban a Halászbástyáról, a Margit hídról és a Gellért-hegyről látszik majd.
A tűzijáték és drónshow összesen öt kilométeren keresztül zajlik majd a Duna felett, Budapest központjában.
A televízióban élő adásban a Duna TV-n lesz látható 21 órától, az ismétlés pedig 22:50-kor kezdődik a Duna World csatornán. A Magyarország Kormánya Youtube-csatorna élőben is közvetíti majd.
Nem csak Budapesten lesz tűzijáték augusztus 20-án. A Balatonon az alábbi helyeken és időpontokban lehet majd látni:
- Alsóörs, augusztus 20., 22.00
- Balatonberény, augusztus 20., 21.00
- Balatonföldvár, augusztus 20., 21.30
- Balatonfüred, augusztus 20., 22.00
- Balatonkenese, augusztus 20., 21.30
- Balatonlelle, augusztus 20., 21.00
- Balatonszemes, augusztus 20., 22.30
- Balatonvilágos, augusztus 20., várhatóan 22.00
- Csopak, augusztus 20., 21.30
- Keszthely, augusztus 20., 21.00
- Siófok, augusztus 20., 22.00
- Sümeg, augusztus 20., 21.30
- Szigliget, augusztus 20., 21.30
- Zalakaros, augusztus 20., 22.00
- Zánka, augusztus 20., 18.00 (fényfestés)
Tavaly ilyen volt a nagy tűzijáték: