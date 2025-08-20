tűzijátékbudapestaugusztus 20mikor kezdődik a tűzijáték
Mikor kezdődik az augusztus 20-i tűzijáték?

2025. 08. 20. 20:01
Sopronyi Gyula/ 24.hu

Budapesten a nagy, augusztus 20-i, Szent István napi tűzijáték és a drónshow 21 órakor kezdődik. 

A Duna mentén mindenhol remek lesz a kilátás, de legjobban a Halászbástyáról, a Margit hídról és a Gellért-hegyről látszik majd.

A tűzijáték és drónshow összesen öt kilométeren keresztül zajlik majd a Duna felett, Budapest központjában.

A televízióban élő adásban a Duna TV-n lesz látható 21 órától, az ismétlés pedig 22:50-kor kezdődik a Duna World csatornán. A Magyarország Kormánya Youtube-csatorna élőben is közvetíti majd.

Nem csak Budapesten lesz tűzijáték augusztus 20-án. A Balatonon az alábbi helyeken és időpontokban lehet majd látni:

  • Alsóörs, augusztus 20., 22.00
  • Balatonberény, augusztus 20., 21.00
  • Balatonföldvár, augusztus 20., 21.30
  • Balatonfüred, augusztus 20., 22.00
  • Balatonkenese, augusztus 20., 21.30
  • Balatonlelle, augusztus 20., 21.00
  • Balatonszemes, augusztus 20., 22.30
  • Balatonvilágos, augusztus 20., várhatóan 22.00
  • Csopak, augusztus 20., 21.30
  • Keszthely, augusztus 20., 21.00
  • Siófok, augusztus 20., 22.00
  • Sümeg, augusztus 20., 21.30
  • Szigliget, augusztus 20., 21.30
  • Zalakaros, augusztus 20., 22.00
  • Zánka, augusztus 20., 18.00 (fényfestés)

Teljes lista itt érhető el. 

Tavaly ilyen volt a nagy tűzijáték:

