Mikor kezdődik az augusztus 20-i tűzijáték?

Budapesten a nagy, augusztus 20-i, Szent István napi tűzijáték és a drónshow 21 órakor kezdődik.

A Duna mentén mindenhol remek lesz a kilátás, de legjobban a Halászbástyáról, a Margit hídról és a Gellért-hegyről látszik majd.

A tűzijáték és drónshow összesen öt kilométeren keresztül zajlik majd a Duna felett, Budapest központjában.

A televízióban élő adásban a Duna TV-n lesz látható 21 órától, az ismétlés pedig 22:50-kor kezdődik a Duna World csatornán. A Magyarország Kormánya Youtube-csatorna élőben is közvetíti majd.

Nem csak Budapesten lesz tűzijáték augusztus 20-án. A Balatonon az alábbi helyeken és időpontokban lehet majd látni:

Alsóörs, augusztus 20., 22.00

Balatonberény, augusztus 20., 21.00

Balatonföldvár, augusztus 20., 21.30

Balatonfüred, augusztus 20., 22.00

Balatonkenese, augusztus 20., 21.30

Balatonlelle, augusztus 20., 21.00

Balatonszemes, augusztus 20., 22.30

Balatonvilágos, augusztus 20., várhatóan 22.00

Csopak, augusztus 20., 21.30

Keszthely, augusztus 20., 21.00

Siófok, augusztus 20., 22.00

Sümeg, augusztus 20., 21.30

Szigliget, augusztus 20., 21.30

Zalakaros, augusztus 20., 22.00

Zánka, augusztus 20., 18.00 (fényfestés)

Teljes lista itt érhető el.

Tavaly ilyen volt a nagy tűzijáték: