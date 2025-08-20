Csőtörés miatt napokra le kell zárni az Alkotás utca egyik szakaszát

Megsérült egy 49 éves, 700 mm átmérőjű főnyomó vízvezeték Budapesten, a BAH csomópontnál – közölte a Fővárosi Vízművek szerdán.

A szakemberek már megkezdték a hiba elhárítását, ehhez azonban teljes útlezárásra van szükség az Alkotás utca Déli pályaudvar felé vezető oldalán, a Hegyalja úttól a Csörsz utcáig. A korlátozás várhatóan a jövő hét elejéig lesz érvényben.

Az M1-M7 autópálya irányából érkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint vagy az Egér úton a Rákóczi híd felé, vagy legkésőbb a Nagyszőlős utcán át a Petőfi híd felé kerüljék el a BAH-csomópontot.

Hozzátették, hogy az Alkotás utcai csőtörés nem okoz vízhiányt.