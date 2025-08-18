fekáliavízürülékbalaton
Fekáliás víz került a Balatonba

2025. 08. 18. 11:44
I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el Balatonszemesen – írja a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint vasárnap délután három óra után érkezett bejelentés arról, hogy

Balatonszemesen, a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba fekáliás szennyezettségű, vélhetően medencetisztításból származó használt víz folyik, amely a Balatont is érinti.A posztban közölték: a szennyevzés kivizsgálása idejére I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el.

A sonline.hu cikke szerint nem ez volt az egyetlen szennyezettvíz-befolyás a Balatonba, hiszen egy nappal korábban Balatonlellén is szennyezett víz szivárgott a tóba. A vízügy úgy fogalmazott, hogy ismeretlen eredetű használtvíz-bevezetést észleltek, ezért itt is elsőfokú kárelhárítási készültséget rendeltek el.

