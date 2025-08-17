eltűntcserépfaluterepfutásverseny
Eltűnt egy terepfutó egy szombati verseny közben Cserépfalunál

2025. 08. 17. 12:10
Közel egy napja nem látták, nem ért be a célba.

A Cserépi Trapp terepfutóverseny a Facebook-oldalán közölte, hogy eltűnt az egyik futó, Spitzmüller Zsolt. A faluba még visszaért, írta egri Kárpát Egyesület, 11:20-kor látta egy térfigyelő kamera Cserépfalun a Bethlen utcán, de a célba már nem ért be, telefon nincs nála.

A szervezők is ott voltak a hajnali 3-ig tartó keresésen, „extrém helyekre is elmentünk”, de nem találtak a nyomára.

Civilek és a hatóságok is részt vesznek a folyamatban levő keresésben, a rendőrség körözést adott ki a férfire.

A szervezők azt is írták, akiknek van tudomása a férfi hollétéről, vagy látták, keressék őket vagy a rendőrséget, illetve a civilek, akik a keresésben részt vennének, azoknak is megadtak egy telefonszámot itt.

A dehir.hu úgy tudja, Spitzmüller Zsolt  az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársa, a miskolci születésű férfi 2017-ben a Debreceni Egyetemen doktorált.

