Végrehajtást indított 444.hu a külügyminisztérium ellen, mert a bíróság ítélete ellenére közadatokat tartanak vissza

2025. 08. 12. 11:00
Nem árulják el, kiket hívtak meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira.

Miközben Szijjártó Péter külügyminiszter szeret elbüszkélkedni azzal külföldön, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint több nyugat-európai országban, az Orbán-kormány pedig biztosítja a sajtó szabadságát, a tárca közérdekű adatokat tart vissza, méghozzá jogerős bírósági döntés ellenére.

A 444.hu ezért végrehajtást indított a külügyminisztérium ellen.

Mint írják, próbálták meghívatni magukat Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, de nem sikerült.

Ezután:

  • megkérdezték, hogy egyáltalán kik mehetnek Szijjártó sajtóeseményeire, de nem kaptak választ.
  • Majd közadatigényléssel kikérték a sajtótájékoztatókra meghívottak és az azon résztvevők listáját. Ezt sem adták ki.
  • Ezután a közérdekű adatigénylés visszautasítása miatt indított pert is megnyerték jogerősen, és várták a listát. De még mindig nem jött.
  • Ezért végrehajtást kellett kérniük a külügyminisztérium ellen.

