Végrehajtást indított 444.hu a külügyminisztérium ellen, mert a bíróság ítélete ellenére közadatokat tartanak vissza

Miközben Szijjártó Péter külügyminiszter szeret elbüszkélkedni azzal külföldön, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint több nyugat-európai országban, az Orbán-kormány pedig biztosítja a sajtó szabadságát, a tárca közérdekű adatokat tart vissza, méghozzá jogerős bírósági döntés ellenére.

A 444.hu ezért végrehajtást indított a külügyminisztérium ellen.

Mint írják, próbálták meghívatni magukat Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, de nem sikerült.

Ezután: