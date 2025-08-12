Végrehajtást indított 444.hu a külügyminisztérium ellen, mert a bíróság ítélete ellenére közadatokat tartanak vissza

Miközben Szijjártó Péter külügyminiszter szeret elbüszkélkedni azzal külföldön, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint több nyugat-európai országban, az Orbán-kormány pedig biztosítja a sajtó szabadságát, a tárca közérdekű adatokat tart vissza, méghozzá jogerős bírósági döntés ellenére.
A 444.hu ezért végrehajtást indított a külügyminisztérium ellen.
Mint írják, próbálták meghívatni magukat Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, de nem sikerült.
Ezután:
- megkérdezték, hogy egyáltalán kik mehetnek Szijjártó sajtóeseményeire, de nem kaptak választ.
- Majd közadatigényléssel kikérték a sajtótájékoztatókra meghívottak és az azon résztvevők listáját. Ezt sem adták ki.
- Ezután a közérdekű adatigénylés visszautasítása miatt indított pert is megnyerték jogerősen, és várták a listát. De még mindig nem jött.
- Ezért végrehajtást kellett kérniük a külügyminisztérium ellen.