Visszalépett a DK kecskeméti képviselőjelöltje, hogy ne álljon a változás útjába

Hálásan köszönöm a bizalmat, de most egy nehéz, ám annál felelősebb döntést hoztam meg. Hosszas vívódás után úgy határoztam, visszalépek a jelöltségemtől

– Várkonyi Zoltán, a Demokratikus Koalíció kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltje a Facebook-oldalán jelentette be, hogy visszamondja a tavaly decemberben elfogadott jelötségét a Bács-Kiskun megye 1. számú választókerületében, mert indulásával csökkenthetné a legesélyesebb ellenzéki jelölt győzelmi esélyeit.

Várkonyi Zoltán azzal magyarázta a döntést, hogy „a tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsük”. Hozzátette, hogy „nem állhatok a változás útjába, és nem lehetek az, aki a szavazatok megosztásával véletlenül is segíti azt a kormányt, amely ellen egész életemben küzdöttem”.

A DK-s politikus közölte:

Hiszem, hogy ez a lépés példaként szolgálhat másoknak is: most nem az egyéni érdekek és az egzisztenciák a fontosak hanem az egységes fellépés.

Várkonyi kijelentette, hogy „most az ország jövője a legfontosabb”.

A DK oldalán található bemutatkozásában Várkonyi Zoltán azt írta magáról, hogy „mi, baloldaliak hisszük, hogy baloldal nélkül nincs igazságos Magyarország, és tudjuk, hogy a baloldaliak nélkül nincs kormányváltás sem!”

A Facebook-bejegyzésben ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Szövetség a Hírös Városért Egyesület színeiben tud igazán tenni a kecskemétiekért, a 2024-es önkormányzati választáson elért második helyezése pedig megmutatta, hogy a városban van igény „a tiszta, helyi érdekeket képviselő politikára”.