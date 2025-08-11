Több mint ezer négyzetméteren lángolt egy budapesti üzem

Sikerült eloltani a XV. kerületi csarnoképületben hétfő délután keletkezett tüzet – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel. Kiss Ádám elmondta, hogy a tűzoltók az utómunkálatokat végzik és átszellőztetik az épületet.

Tájékoztatása szerint a csarnokban dolgozók mind elhagyták az épületet még a tűzoltók kiérkezése előtt, az egységek pedig az oltás során egy gázpalackot is kihoztak a csarnokból.

A tűz keletkezésének körülményeit tűzvizsgálati eljárásban vizsgálják majd – tette hozzá.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a Rákospalotai határúton, a Késmárk utca közelében lévő üzemben karnisok összeszerelésével, tárolásával foglalkoznak, a tűz nagyjából 1200–1500 négyzetmétert érintett. A katasztrófavédelmi mobil labor vizsgálta a környék levegőjének összetételét, káros anyag veszélyes koncentrációját nem mutatták ki – fűzték hozzá.