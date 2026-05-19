Pitypang a kertben: így szabadulhatunk meg tőle

A pitypang egyrészt szerethető, kedves teremtés, másfelől ádáz, szinte kiirthatatlan gyom, ennek ellenére eltűrése a kertekben ritkán jöhet szóba, hiszen aki szép pázsitot nevel, vagy rendezett konyhakertet gondoz, ebbe nem törődik bele.

Megyeri Szabolcs kertész blogja szerint vannak lehetőségeink ellen, bár ezek viszonylag korlátozottak.

Az egyik ilyen a vegyszerese irtás, ám ebben az esetben totális gyomirtóról van szó, így az egyéb növényzetnek is búcsút mondhatunk.

Rendszeresen gondozott veteményesekben a gyakori ásós, kapás földmozgatás viszonylag hatásos, rendezett konyhakertekben a gyermekláncfű visszaszorítható. Léteznek közszájon forgó biomódszerek is, mint például a forrázás (lobogó, forró vízzel való nyakonöntés), ami körülményes, és nem kecsegtet nagy eredménnyel, olvasható a szövegben.

Megyeri azt írja, kisebb arányú fertőzéskor a pitypang rendszeres, gyökerestül való felszedése válhat be, ha tömegestül jelennek meg, akkor viszont csak átfogó talajmunkálatokkal és esetlegesen vegyszeres kiegészítéssel távolítható el.

A vegyszeres támadás alternatívája lehet még takarásos növényirtás, ilyenkor fekete fóliával kell befedni az érintett területet, ami alatt minden növény elhal, ám ez azt jelenti, hogy kertünk hónapokig nejlonnal burkolt lesz, így ez legfeljebb ritkábban látogatott nyaralók, hétvégi telkek esetén jöhet szóba.

A legkönnyebb út pedig továbbra is az, ha megpróbálunk együtt élni vele.