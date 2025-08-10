Lezuhant egy sziklára egy fiatal férfi a Gellért-hegyen

A Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről egy sziklára esett egy fiatal férfi vasárnap este – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel. A kiránduló egy szerencsétlen mozdulat miatt egy sziklára esett, és saját erejéből képtelen volt kijutni a veszélyes helyzetből.

Kiss Ádám elmondta: a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentés során lementek a sziklára a férfihoz, aki eszméleténél volt, tudtak vele kommunikálni. A sérültet alpintechnikával, hordágyon vitték biztonságos területre, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.

A Blikk megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte, hogy 19 óra 20 perckor bejelentés érkezett, miszerint a XI. kerület Gellért-hegyről a Duna felőli oldalon egy személy legurult. A rendőrök és a tűzoltók a helyszínre mentek és a sziklaperemen rekedt 18 éves férfit lehozták, majd sérülései miatt további kivizsgálásra kórházba szállították.