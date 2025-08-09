gyászmagyar honvédségrészvétnyilvánítássulyok tamás
Sulyok Tamás üzent az elhunyt magyar katonák hozzátartozóinak

Koszticsák Szilárd / MTI
admin Kassai Zsigmond
2025. 08. 09. 09:45
Koszticsák Szilárd / MTI

Isten nyugosztalja őket! A Magyar Honvédség főparancsnokaként őszinte részvétem fejezem ki az elhunyt katonák hozzátartozóinak.

írta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton reggel a Facebook-oldalán.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Honvédelmi Minisztérium péntek esti közleménye szerint az elmúlt napokban két veszteség is érte a honvédséget:

  • Augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot.
  • Augusztus 7-én a Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt.

A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

