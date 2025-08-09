Sulyok Tamás üzent az elhunyt magyar katonák hozzátartozóinak

Isten nyugosztalja őket! A Magyar Honvédség főparancsnokaként őszinte részvétem fejezem ki az elhunyt katonák hozzátartozóinak.

– írta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton reggel a Facebook-oldalán.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Honvédelmi Minisztérium péntek esti közleménye szerint az elmúlt napokban két veszteség is érte a honvédséget:

Augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot.

Augusztus 7-én a Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt.

A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.