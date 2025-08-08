Alkoholista, drogfüggő sofőrök keveredtek a taxisok közé

Jelentősen felhígult a szakma, a taxisok közé sokszor alkoholista és drogfüggő sofőrök kerültek – mondta Metál Zoltán az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban. A szakmai szervezet vezetője arról is beszélt, hogy a budapesti taxisok 40 százaléka nem saját autóval dolgozik, ezért ki vannak szolgáltatva a flottacégeknek, amelyektől a kocsikat bérlik.

A taxisok egyre nagyobb része dolgozhat hivatalosan heti 10 órában, a hamis bejelentés révén a közterhek jelentős részét nem fizetik meg utánuk. Ráadásul az ebben érdekelt, idővel gyakran eltüntetett cégek vidékről is csábítanak Budapestre sofőröket, akik nem ismerik a várost – a problémáról a múlt héten ebben a cikkben írtunk részletesen.

Metál Zoltán azt mondta: egyre több panasz érkezik az utasoktól, és a rendőrségi ügyek is azt mutatják, hogy a Budapesten futó taxik egy részét olyan személyek vezetik, akik nem vehetnének részt ilyen közszolgáltatásban. Egyes taxisok – állította – ittas vagy bódult állapotban vezetik a taxikat, nem ritkán balesetet is okoznak. Szerinte egyes taxisofőrök időnként úgy néznek ki, mintha büntetésvégrehajtási intézetben toborozták volna őket.

A szövetség elnöke szerint a helyzet tarthatatlan, és azonnali beavatkozásra lenne szükség.

Metál a probléma hátterében azt sejti, hogy számos vállalkozó a magas költségek miatt nem engedheti meg, hogy saját tulajdonú gépkocsival végezze a szolgáltatást. A taxikat bérbe adó cégek ugyanakkor irreális, elfogadhatatlan feltételeket szabhatnak, ezért a korrekt munkát végző sofőrök kiszorulnak a tevékenységből. A megoldás – mint mondta – az lehetne, ha nemcsak a taxis szolgáltatásban megjelenő gépkocsiknak kellene hatósági engedélyt szerezni, hanem maguknak a sofőröknek is. Tarthatatlan helyzetként értékelte ugyanis, hogy az esetenként szenvedélybeteg, erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkező autóvezetők akkor találkoznak először a rendőrséggel, amikor taxivezetőként balesetet okoznak, vagy valamilyen ügybe keverednek.