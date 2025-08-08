hepatitis ajárványveszélyaugusztus 20
Járványveszély miatt marad el az augusztus 20-ai ünnepség egy borsodi kisvárosban

2025. 08. 08. 14:00

Elmarad az augusztus 20-ra tervezett városnapi rendezvény egy borsodi kisvárosban, Ongán, ahol felütötte a fejét a Hepatitis A-fertőzés – írja a boon.hu megyei hírportál. A döntést egészségügyi szakemberekkel történt egyeztetés után hozták meg.

A városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra augusztus 20-án, ez azonban a járvány megelőzése érdekében elmarad. Az erről szóló hivatalos közleményt a település polgármestere, Trizsi Zalán adta ki. Ebben azt írták, hogy a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.

A közlemény hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kialakult járványhelyzet, de a fertőzés terjedése indokolttá tette az elővigyázatosságot.

Magyarországon az elmúlt években évente 500-700 hepatitis A fertőzést jelentettek be. Az esetek országos eloszlása nem egyenletes, a legtöbb esetet Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből jelentik. A leginkább érintett az óvodás és az általános iskolás korosztály (3-14 évesek). A kórokozó a fertőzött személy székletében mutatható ki, már a lappangási idő második felétől, és tünetmentes fertőzés esetén is. A betegség rendszerint emberről emberre terjed, de terjesztheti még szennyezett víz vagy élelmiszer is.

