Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón, két ember meghalt, a vízi utat a forgalom elől lezárták – közölte az amerikai parti őrség.

Az eset az Illinois állambeli Alton közelében történt csütörtökön. Az előzetes információk szerint az MD–369 típusú helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött – számolt be a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB), amit az MTI szemlézett.

A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.

Az Ameren Corp. áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték-oszlop világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken. „Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről” – közölte az Ameren, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.

A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték.

A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták.

Egyelőre nem tudni, mikor nyitják meg újra a folyót.

Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.