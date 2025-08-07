Felmászott valaki a Szabadság hídra

Csütörtökön délután 4 óra körül felmászott egy ember a Szabadság hídra, jelezte kollégánk.

Úgy tudjuk, hogy egy középkorú férfi akart leugrani a hídról, végül a tűzoltók hozták le onnan.

A rendőrség lapunk megkeresésére közölte: egy férfi valóban felmászott a Szabadság hídra, azonban rendőri intézkedés nem történt.

A BKK Info korábban arról írt, a budai hídfő közelében hatósági intézkedés volt folyamatban.

A Budapest Közút webkameráján jól kivehető, hogy 16 óra 30 perc után több tűzoltóautó is a hídon állt.