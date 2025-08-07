budapestszabadság híd
Belföld

Felmászott valaki a Szabadság hídra

admin Vaskor Máté
2025. 08. 07. 16:32

Csütörtökön délután 4 óra körül felmászott egy ember a Szabadság hídra, jelezte kollégánk.

Úgy tudjuk, hogy egy középkorú férfi akart leugrani a hídról, végül a tűzoltók hozták le onnan.

A rendőrség lapunk megkeresésére közölte: egy férfi valóban felmászott a Szabadság hídra, azonban rendőri intézkedés nem történt.

A BKK Info korábban arról írt, a budai hídfő közelében hatósági intézkedés volt folyamatban.

A Budapest Közút webkameráján jól kivehető, hogy 16 óra 30 perc után több tűzoltóautó is a hídon állt.

Budapest Közút

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megvan a megállapodás: Putyin találkozik Trumppal
Orbán barátja közölte: Nem megyek sehova!
„Van lelkifurdalásom” – kitálalt az MNB belső működéséről a jegybank felügyelőbizottsági tagja
Újlengyel polgármestere: Idejön messziről valaki, és 1800 ember életében változást szeretne elérni
Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik