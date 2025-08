Orbán Viktor hétfőn Dopeman podcastjának vendége lesz

Meghívtak, elmegyek. Hétfőn DopeRano$.

– írta ki péntek délután Facebook oldalára Orbán Viktor, akit a jelek szerint nem hatnak meg a rapperről szóló kritikák.

Dopeman július 22-én posztolt közös fotót Orbán Viktorral, a Karmelita kolostor kertjéből. Ugyanezt a fotót posztolta most Orbán Viktor is.



A rapper a Digitális Polgári Körök (DPK) tagja is, amit még Tusványoson jelentett be Orbán. Nem sokkal a miniszterelnök beszéde után startolt el az egyes számú DPK, és nyilvános lett, hogy a miniszterelnökön kívül kik a tagjai. Ebbe a körbe került be Dopeman is, akit Nagy János államtitkár hívott meg.

Magyar Péter a Fidesz új arcának nevezte Dopemant, egyúttal nőgyűlölő, nőverő kábítószeres figurának titulálta a rappert.

A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely miniszter számtalan kérdést kapott a nők bántalmazásáról rappelő Dopemanről. Vitályos Eszter, azt mondta, nem ismeri a rapper A strici visszatér című számát. A kormányszóvivő szerdán jelentette be, hogy a nők bántalmazása elleni polgári kört alakított.