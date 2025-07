Kormányinfó: újabb részleteket árult el Gulyás Gergely az Otthon Start programról

Cikkünk frissül!

Gulyás Gergely a Kormányinfót azzal kezdte, hogy a következő napokban minden részlet megjelenik majd az Otthon Start programról. Újdonság, hogy akinek az állandó lakóhelye Magyarországon van, de ingázó, ők is jogosultak lesznek a támogatásra. Bejelentette azt is, hogy legfeljebb 30 ezer forint lehet a banki díj. Az összes világos szabályt nemsokára el lehet érni egy honlapon, szeptember elsejével indul a program – jelentette be a miniszter, aki elmondta azt is, hogy jövő héten ismét lesz kormányülés, így Kormányinfó is. A négyzetméterkorlátról elmondta még, hogy a jogszabály az alapterületet veszi majd számításba és beszélt arról is, hogy az ingatlant bérbe lehet adni.

Ezután rátért a köztisztviselők otthontámogatási programjára, de erről a kormány a jövő héten tárgyal majd. Ismertette, hogy a kormány kiterjeszti az 5 ezer fő alatti kistelepüléseknél a kisboltok támogatását. A rendelkezésre álló forrás 4 milliárd forint volt, miközben 10 milliárdnyi pályázat érkezett. Így minden pályázó megkapja majd a támogatást.

Gulyás ezután arról beszélt, hogy Orbán jobb megállapodást tudott volna kötni Trumppal, mint Ursula von der Leyen. Majd jöttek a kérdések. A köztévé a Kneecap zenekar kitiltásáról kérdezett. Azzal kezdték (amiről először a Mandiner írt), hogy “Gerendai Károly arab üzlettársa miatt ragaszkodhattak a Sziget szervezői a zsidógyűlölő zenekar fellépéséhez”. Gulyás szerint a gyűlöletre uszításnak nem szabad teret adni és szerinte ezt a felvetést Gerendainak kell tisztázni. Majka debreceni előadása és a kommentelő fenyegetése között lát-e összefüggést? – tette fel váratlanul a kérdést a Hír Tv. Gulyás szerint nem az ő feladata, hogy ezt kiderítse, „de ha bármilyen erkölcsi érzéke Magyarországnak még maradt, akkor el kell utasítani ezeket a felhívásokat”.

A miniszter beszélt még arról, hogy:

nem akarják módosítani a 1,5 millió forintos négyzetméterárat az Otthon Start programnál, mert nem csak árfelhajtó hatása lehet a programnak.

Matolcsy György tagadja, hogy a magyar államot kár érte volna az MNB alapítványok miatt. Most van egy vizsgálat és ha kiderül, hogy mégis kár érte az államot, akkor annak büntetőjogi következményei lesznek.

Az átláthatósági törvényről nincs vita, csak annak eszközeiről. De Orbán a kormányülésen nem beszélt erről, sőt a GDP-adatokról sem. Gulyás szerint amíg háború van, addig nem lehet elérni a korábbi növekedést. De Gulyás gyorsuló növekedésre számít.

„A legjobb tudásunk szerint ez a pillanatnyi helyzet” – mondta a miniszter arra, hogy Orbán Tusványoson arról beszélt: a 106 egyéni választókörzetből a jelen pillanatban 80 egyéni mandátumot szerezne a Fidesz.

A luxizás bajnokának nevezte Ruszin-Szendi Romuluszt Gulyás, miután a Honvédelmi Minisztérium azzal állt elő, hogy Ruszin-Szendi nem négy, hanem öt csillagos szállodában szállt meg még vezérkari főnökként.

Körülbelül összesen 300 ezer közszolgálati alkalmazott lehet majd jogosult a támogatásra.

