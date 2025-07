Karácsony: Én ettől sugárban hányok; Vitézy: Még a végén saját magától fog sugárban hányni

Karácsony Gergely kedden reggel ismételten nyíltan kritizálta Vitézy Dávidot, miután kiderült, hogy a V-Híd vezetőjét, „Vitézy egykori vacsorapartnerét” kirúgták.

A főpolgármester a Facebookon arról írt, a tavalyi kampányban a Déli Körvasút kapcsán volt az egyik legélesebb vitája a kihívójával.

– írta Karácsony.

Azóta posztja szerint kiderült néhány dolog.

„Például az, hogy a munkát végző V-Híd a Mészáros-féle cégbirodalom legtöbb profitot termelő cége, amely tavaly és tavalyelőtt összesen 80 milliárd osztalékot fizetett Mészáros Lőrincnek. Minden bizonnyal jórészt éppen a Déli Körvasútból, hiszen a teljes mértékben állami beruházásokból élő cégnek ez volt az egyik legnagyobb megbízása. Aztán tegnap megírta a ⁦444.hu⁩, hogy a Mészáros-cég nem fizette ki a Déli Körvasút építkezésen a munkát valójában elvégző alvállalkozókat. A cég vezetőjét – Vitézy egykori vacsorapartnerét – a sajtóhírek hatására kirúgták.” – folytatta Karácsony.

Én értem, hogy az már a múlt, most meg most van, meg hogy azt kell keresni, ami összeköt, nem azt, ami elválaszt, de azért én ettől sugárban hányok. Köszönöm a figyelmet

– zárta a bejegyzést.

Sokat nem kellett várni a válaszra. Vitézy szintén a közösségi oldalán felhívta rá a figyelmet, hogy 2025. március 24-én az általa vezetett Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülésén Karácsony Gergely azt javasolta, hogy a bizottság adjon tulajdonosi hozzájárulást a Nádorkert állomás környezetében történő építésekre a V-Hídnak, Mészáros Lőrinc vasútépítő cégének.

„Ehhez módosító javaslatot nyújtottam be, kérve, hogy a megbízó Lázár-tárca vagy a vasútépítő cég mutassa be, hogy az elmúlt években a kiviteli tervezés során miképp alakultak a tervek, például a Budai Fonódó meghosszabbítását figyelembe vették-e. Sok hírt hallottam arról ugyanis, hogy a kiviteli tervek készítése során a Déli Körvasút korábban általunk előkészített tervei megváltoztak, ebben szerettem volna tisztán látni” – fejtette ki.

Vitézy szerint a bizottság az elnöki javaslatomat elfogadta, a tulajdonosi hozzájárulást Karácsony kérését elutasítva nem adták meg. „Azóta eltelt 4 hónap, a Lázár-minisztérium és a kivitelező azóta se volt hajlandó eljönni és bemutatni a terveket – Karácsony emberei viszont folyamatosan nyomást gyakoroltak rám, hogy igenis adjuk ki a hozzájárulásokat. Mindez pontosan dokumentált, kint van a Budapest Portálon.”

Itt az idő, hogy akkor ezügyben is tisztán lássunk! Közérdekű adatigénylést nyújtottam be Karácsony Gergelyhez, hogy adja ki, hány alkalommal adott közútkezelői vagy tulajdonosi hozzájárulást az elmúlt években a Déli Körvasút beruházáshoz Mészáros Lőrinc cégének a Főváros. Ki fog derülni, hogy számtalan, sok tucatnyi alkalommal. Félreértés ne essék: továbbra is támogatom, hogy épüljön az elővárosi vasút – de ne adja már elő a hazudós, füllentős főpolgármester a nyilvánosságban, hogy ő itt a nagy ellenálló, aki minden eszközzel akadályozza ezt a beruházást, és semmi köze hozzá. Még a végén saját magától fog sugárban hányni