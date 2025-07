Szakmák megítélése 2025-ben: túlfizetettek a magyar politikusok, influenszerek, sportolók

A No Fluff Jobs nemzetközi állásportál megbízásából készített reprezentatív kutatás a szakmák idei megítélését mérte fel Magyarországon. Abból az Index most azt emelte ki, hogy a magyarok többsége szerint a leginkább alulfizetett szakma az ápolóké. A válaszadók 77 százaléka úgy gondolja, nem keresnek eleget. Hasonlóan vélekednek a rendőrökről (62 százalék), a tanárokról (58 százalék), náluk a jövedelem nem tükrözi a társadalom számára fontos szerepüket. Az orvosoknál megosztóbb a kép, a válaszolók 47 százaléka tartja őket megfelelően fizetettnek, 32 százalék szerint ők is alulfizeettek.

A túlfizetettségnél egyértelmű a helyzet: a válaszadók 87 százaléka szerint a politikus többet keresnek a kelleténél. Mögöttük az influenszerek állnak 70, illetve a sportolók 67 százalékkal. A szakmák társadalmi fontosságának megítélése párhuzamba állítható az alulfizetettséggel, az orvosokat, ápolókat, tanárokat a válaszadók több mint 80 százaléka nagyon fontosnak tartja.

A legkevésbé fontos, a legtöbb negatív véleményt az influenszerség kapta, őket a megkérdezettek 44 százaléka egyáltalán nem tartja számottevőnek. Az újságírók munkája megosztja az embereket, 25 százalék nagyon fontosnak gondolja, 32 százalék szerint fontos is, meg nem is, 9 százalék pedig inkább negatívan nyilatkozott. A kutatást CAWI-módszerrel a 21 Kutatóközpont áprilisban egy 1000 fős, 18 és 64 év közötti, gazdaságilag aktív mintán végezte.

A kutatás érdekessége, hogy leginkább alulfizetett szakmák mindegyike Pintér Sándor belügyminiszterhez tartozik. Egészségügyi államtitkárát, Takács Pétert Tusványoson az átlagbérek számításáról és az ápolóhiányról is kérdeztük.