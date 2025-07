Több mint 350 millióból gyártott szavazólapokat a Voks2025-höz Balásy Gyula cége

351,4 millió forintba kerültek a Voks2025 véleménynyilvánító szavazáshoz gyártott szavazólapok, az íveket a kormányhoz ezer szállal kapcsolódó üzletember, Balásy Gyula cége, a Lounge Design Kft. készített el – derült ki az aHang közérdekű adatigényléséből.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy összesen 7,8 millió szavazólap került legyártásra, azt viszont nem árulták el, hogy ebből mennyit postáztak ki. Rogán Antal minisztériuma elmondta azt is, hogy azért döntöttek az eredeti tervekkel szemben amellett, hogy online is elérhetővé teszik a szavazást, hogy több mint 20 ezer állampolgári bejelentés érkezett ellopott vagy elveszett szavazólapokról. Arra a kérdésre, hogy hogyan tudták kiszűrni a kettős szavazás elkerülését, azt írták, hogy csak bíztak az emberekben:

A kormányzat tisztelettel fordul a magyar emberek felé, hisz abban, hogy a polgárok felelősségteljesen és becsülettel kívántak élni a véleménynyilvánítás lehetőségével egy nagy horderejű kérdésben.

Az aHang azt is szerette volna megtudni, mennyibe került a kampány marketingbüdzséje, de erre nem kapott választ. Ennek ellenére nem kizárt, hogy hamarosan ezt is megtudhatjuk, mivel Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője a minap jelentette be, hogy pert nyert a Miniszterelnöki Kabinetirodával szemben, amelynek így ki kell adnia az összes Voks2025-ös szerződését.