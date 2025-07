Ezért imádják az ALDI saját márkáit!

A saját márkás az igazi kedvenc

Az ALDI polcain sorakozó termékek közel 90%-a saját márkás, és ez nem véletlen. Ezek a termékek pontosan azt nyújtják, amit ígérnek: kiváló minőséget, mégis elérhető áron. A márkás változatokkal is könnyedén felveszik a versenyt, sőt, árban többnyire le is körözik azokat. A saját márkás termékek kedvező árának számos oka van, többek között az, hogy ezeket az árucikkeket nem terheli gyártói marketingköltség, és az áruházlánc nagy tételben szerzi be őket. Az ALDI saját márkáinak mindig van hely a kosárban: a MILSANI széles tejtermékkínálatának, az AZON MELEGÉBEN illatos, friss pékáruinak vagy a TANDIL praktikus és hatékony mosó- és tisztítószereinek. Nyáron a meglepően jó áron kínált BBQ saját márkás grilltermékek az igazi sztárok, a megszámlálhatatlan ízben és kiszerelésben kapható MUCCI jégkrémeknek pedig ki tudna ellenállni a kánikulában?

Elismerés minden szinten!

Az ALDI saját márkái nem csak a vásárlókat nyűgözik le, szakmai zsűrik is rendre elismerik őket. Az elmúlt négy évben 27 kategóriában győztek az ALDI termékei „Az Év Saját Márkás Terméke” versenyeken*. A díjazott márkák mindig felfedezhetőek az ALDI-ban.

Finom és kész!

Például idén a WONNEMEYER Bio hummusz is kategóriagyőztes lett és most, többféle változatban csupán 599 forintba** kerül! A hummusz nemcsak abbahagyhatatlanul finom, de tápanyagokban és növényi fehérjében is bővelkedő krém. Kenyérre kenve, zöldséggel tunkolva vagy egy nyári vacsorán falafellel tálalva – a WONNEMEYER hummusz mindig bevethető.

Minőségi napindítás

Ha reggelizőpehely vagy müzli, akkor GOLDEN BRIDGE. A garantált minőségű saját márka egyik terméke idén szintén kategóriagyőztes lett. A termékcsalád egy másik tagja, a nagy vagy finomszemű, fél kilós zabpehely már 259 forintért*** hazavihető most. A zabpehely igazi jolly joker: lehet kása, süti vagy akár egészségtudatos panír, mindhez passzol.

Trendkövető arcápolás kedvező áron

Az ALDI a kozmetikumokban is hozza a formáját, követi a trendeket, a legújabb kutatásokat és fejlesztéseket, hiszen tudja, mire van szüksége a bőrnek. Nem meglepő módon, a LACURA arcápolási család egyik terméke is kategóriagyőztes lett idén! Most a sorozat népszerű tagjai fantasztikus áron érhetőek el: a hialuronsavval gazdagított nappali vagy éjszakai krém, a gél, illetve a szemkörnyékápoló is mindössze 1499 forintba**** kerül!