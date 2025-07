A beszédnek vége, a Digitális Polgári Körök indulnak

„A mai napon szövetségre léptem a civil szféra jeles képviselőivel, hogy közösen megalapítsuk az egyes számú Digitális Polgári Kört. A magyarságnak egy olyan immunrendszerre van szüksége az online térben, amely képes megvédeni kultúráját, nyelvét és identitását. Megmaradni magyarnak a digitalizált világban is – ez a mi nemzeti algoritmusunk” – jelent meg máris a bejegyzés a miniszterelnök Facebook-oldalán a most beharangozott kezdeményezéshez, a Digitális Polgári Körökhöz, amelyekhez elméletben bárki csatlakozhat most.