Egy gödöllői ügyvéd levédeti Mészáros Lőrinc leghíresebb „aranyköpését”

Védjegybejelentési kérelmet adott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) egy gödöllői ügyvéd a „legyetek bátorak” kifejezésre. A Mészáros Lőrinchez köthető idézet levédetését az ihlette, hogy korábban maga a felcsúti milliárdos is hasonló lépésre szánta el magát egy másik szállóigévé vált aranyköpése esetében – írta a G7. Mészáros Lőrinc cége, a Talentis Zrt. azután adott be védjegybejelentési kérelmet a „Gondolom, nem gyalog” szövegre, hogy sorban figurázták ki pólókra és egyéb helyekre írva Mészáros Lőrincet a jól sikerült válasza miatt (azt kérdezték az egykori gázszerelőtől, hogy hogyan jutott el Münchenbe, a BL-döntőre, mivel egy 22 milliárdos magángépen látták előtte).

Az ügyvéd, Réti István a G7-nek elismerte, hogy lépését a „gondolom, nem gyalog” kifejezés levédetésére tett kísérlet inspirálta. Kérelmét az SZNTH befogadta. A következő lépésben az eljárási díjat kell megfizetni. Ezt követően van lehetőség jelezni a hivatalnak, ha valaki úgy érzi, hogy az érdekeit sértené a kifejezés levédetése.

Réti István azonban nem számít erre. Mint a lapnak kifejtette: a „legyetek bátorak” nem tekinthető szerzői jogi védelem alatt álló mondatnak, így nem valószínű, hogy bárki felléphet a levédetése ellen.

Az ügyvéd elmondása szerint tervezi a védjegy hasznosítását, de, ha ez üzleti céllal történik, annak akkor is inkább a közjót vagy a közérdeket kell szolgálnia, nem a saját üzleti érdekeit.

Mészáros Lőrinc még 2020-ban tanácsolta a saját alapítványa által rendezett konferencián a jelen levő egyetemistáknak és főiskolásoknak, hogy „legyetek bátorak”.