Kormányzati átszervezés: Lázár veszi át a Várkapitányság építési projektjeit

Leépítik az Orbán Viktornak fontos presztízsberuházásokat felügyelő Várkapitányságot, a fejlesztéseket a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) veszi át – írja a 444. A tárca megerősítette a lap értesüléseit.

A Nemzeti Hauszmann Program alá tartozó nagy Vár-felújítási projekteket már július 1-jével átvitték az ÉKM-hez, míg az IT, pénzügy-számvitel, a beszerzés és az ügyvitel egy része a MÁV Szolgáltató Központhoz kerül. A minisztérium állítása szerint a Várkapitányság nem szűnik meg, a turisztikai, kulturális, üzemeltetési és biztonsági feladatokat látják majd el.

A 444 úgy tudja, hogy a Várkapitányságról a dolgozók nagy többsége nem akar átmenni az ÉKM-hez rosszabb feltételekkel, ezért több tucat munkavállaló már a felmondási idejét tölti, miután csoportos leépítéssel küldik el az embereket.

Az egyik érintett azt írta a hírportálnak, hogy 20–30 százalékkal alacsonyabb béreket kínáltak nekik, próbaidőre vették volna fel őket és nem kaptak volna végkielégítést sem, és állítása szerint azt mondták nekik, hogy ha nem fogadják el a felajánlott helyett, akkor

ne számítsanak arra, hogy a miniszter portfóliójába tartozó munkahelyeken egyébként állást kaphatnak a belátható jövőben.

Az is kérdés, hogy az államháztartási hiányt is figyelembe véve a jelenleg futó projektek mikor készülnek el. A Honvéd Főparancsnokság tömbjén a 444 információi szerint a külső burkolatot, téglafalakat, díszítéseket csinálják, belül pedig a gépészeten dolgoznak, így jövőre teljesen biztosan nem készül el, legfeljebb a külseje, míg József főherceg palotájának munkálatai még itt sem tartanak. Azt a tárca is elismerte, hogy van csúszás.

A 444 úgy tudja, hogy a Citadella átadását jövő év március 15-re, vagyis a választási kampány hajrájára tervezik, de az ÉKM óvatosan úgy fogalmazott, hogy a felújítás 2026 első felében ér véget.