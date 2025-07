Orbán úgy van Magyar Péterrel, mint az öreg székely a zsiráffal

A Hír Tv Pikk podcastjának vendége volt hétfőn este Orbán Viktor miniszterelnök. A műsor egyik házigazdája, Bayer Zsolt szinte rögtön az elején rákérdezett a miniszterelnöknél a kihívójára, Magyar Péterre, akinek a nevét a műsor közel egy órás időtartama alatt egyetlenegy alkalommal sem ejtettek ki. Bayer felvezetője szerint ha Magyar nem Orbán kihívója lenne, akkor „a baloldali és a liberális sajtó egész nap a torkán ugrálna, mint notórius hazudozónak és asszonybántalmazónak”. A fideszes publicista ezzel összefüggésben arra volt kíváncsi: a miniszterelnök szerint „ez a politika vége vagy maga a politika?”

A kormányfő szerint néhány év múlva talán válaszolhatunk az, hogy valóban „lejárt-e a régi vágású, mondjuk úgy, hogy magunkfajta, tényekből, programokból, munkából, eredményből, felelősségből kiinduló politikusoknak az ideje, vagy sem, és jött-e valami új politikus fajta”. Orbán hozzátette:

Én amit látok, azzal úgy vagyok, mint az öreg székely a zsiráffal. Szép szép, de otthonra nem kéne.

Orbán ezután kérdésre arról kezdett beszélni, hogy a Tisza Párt egy „digitális politika mozgalom”, nem pedig párt. A Fidesz ezzel szemben viszont szerinte egy európai mércével is példátlanul sikeres párt. A miniszterelnök hozzátette: nekik hosszú ideig nem volt digitális politikai mozgalmuk, de most már az is van: ez a „Harcosok Klubja”.

Orbán azt is mondta, azért áll nyugodtan a kampány elébe, mert a 2022-ben vállat ígéreteinek több mint kilencven százalékát „megcsinálta”. Az egyetlen zavaró dolog szerinte, hogy az ellenzéket eltüntették, és helyette létrehoztak egy digitális politikai mozgalmat, amiről nem tudják, milyen hatást vált majd ki. Orbán azonban mint mondta: nem hiszi, hogy a teljesítményt bármilyen digitális mozgalom felül tudná írni.