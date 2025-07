Vizsgálatot indított a Nébih a törpemalacos kávézó miatt

Június végén nyílt meg Budapesten a MiniPig Café, ahol nem annyira a kávékülönlegességeken, sokkal inkább a kávézó lakóin van a hangsúly. Ott ugyanis tizenhárom törpemalacot találnak a látogatók, akiket 6500 forintos belépőért fél órán át simogathatnak. Az állatvédők már a kávézó megnyitása után tiltakozni kezdtek mondván, hogy több szempontból is állatkínzás ilyen helyen, ilyen körülmények között tartani a malacokat, amelyek ráadásul rövid időn belül megnőnek 30-70 kilogrammos jószágokká. Aggályaikat jelezték is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (Nébih), amely most vizsgálatot indított az ügyben.

A Prove-nak megerősítették, hogy

a hivatal szakértői – a területileg illetékes hatósággal együttműködve – átfogó helyszíni ellenőrzést terveznek a létesítményben, kiemelten vizsgálva, hogy az ott bemutatott állatok tartása az állategészségügyi és állatvédelmi előírásoknak megfelelően történik-e.

Kilátásba helyezték, hogy amennyiben problémát észlelnek, „intézkednek a hiányosságok pótlásáról, kijavításáról, és indokolt esetben szankció kiszabására is sor kerülhet.”

Az is kiderült, hogy a kávéház engedélyeztetésében a Nébih nem vett részt, lakossági bejelentésre értesült a működéséről.