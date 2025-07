Gitároktatásra kapott 70 milliót a Vág-völgyi Mészáros-pékség vezetője

Közel 70 millió forint EU-s hátterű támogatást kapott egy Mészáros-közeli cég egy meg nem valósult zeneoktatási projektre. Az alcsútdobozi pékségről ismert, Mészáros Lőrincékkel társult Kenéz-Hanyecz Kinga vállalkozásának 2020-ban kellett volna piacra dobni egy hangszeroktató alkalmazást, ez azonban azóta sem történt meg – írta az Átlátszó.

Kenéz-Hanyecz Kinga elsősorban a Vág-völgye Pékség vezetőjeként ismert, amit Mészáros Lőrinc cégével, a Budakalász 66-tal közösen alapítottak 2020-ban.

A pályázaton indult cég, a Creabird régebbi, 2014-ben indult.

Nem sokkal később bele is vágtak egy új projektbe, a pályázati anyagok alapján 107 millió forintból tervezett új zeneoktatási módszert, tankönyvet és applikációt fejleszteni. A projektre állami támogatást kértek, és kaptak: a 2018-ban futó Széchenyi Programból 69 millió forintot juttattak a cégnek, aminek 2020-ra kellett volna befejezniük a rendszer kifejlesztését.

Az évek óta nem aktív Facebook-oldalon azonban a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválon tartott előadáson kívül semmilyen nyoma nincs annak, hogy az államilag támogatott projekt megvalósult volna. Nem található meg semmilyen webáruházban az ígért alkalmazás, és nincs nyoma a támogatott tankönyvnek sem. Az Átlátszó forrása szerint a projekt elindításakor ráadásul már létezett a piacon hasonló alkalmazás, és az a Stringboosttal szemben most is elérhető a Google Playből.

A lap emailt írt a Stringboost.com-on megadott címre, arról érdeklődött, mikor és hogyan lehet igénybe venni a tanítási módszert. Pár nap múlva jött is válasz, ebben azt írták:

Jelenleg az eredeti tananyag továbbfejlesztésére várunk. Addig az app nem elérhető. Sajnáljuk, hogy most nem tudunk Önnek segíteni. Bízunk benne, hogy a fejlesztés hamar lezajlik, és hamarosan újra elérhető lesz az app.

A Creabird Zrt. időközben teljes profilváltáson ment keresztül. 2018-ban Kenéz-Hanyecz Kinga távozott a vezérigazgatói székből, a céget jelenleg Németh Zoltán irányítja, aki emellett a Royal Hunting Vadászatszervező Kft. vezetője is. A korábban főleg kreatív projektekben, médiavásárlásban utazó vállalkozás nevet is változtatott, ma Value Development Zrt. néven működik, és holnapja szerint informatikai szaktanácsadással foglalkozik.