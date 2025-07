Jeszenszky Géza: A tékozló fiút az apja mindig visszavárja öleléssel

Nincs semmi panaszom, hál’ Istennek. Úgyhogy véglegesen el vagyok bocsátva, már két hete – mondta Jeszenszky Géza a Blikknek. A volt külügyminisztert kórházban kezelték, miután rá és feleségére támadt egy férfi az utcán július 1-jén. Jeszenszky a támadás során súlyosan megsérült, majd június 5-én ugyan kiengedték a kórházból, ám később rosszul lett, így ismét kórházi ellátásra szorult.

Az orvosok megmentették az életemet. Tulajdonképpen két kritikus pont is volt: az egyik a merénylet estéje – ha akkor nem hoznak be, akkor most nem beszélgetnénk –, a másik pedig egy fertőzés volt, amit antibiotikummal kezeltek. Nagyon jól reagáltam a gyógyszerre, így végül hamarabb hazamehettem, mint várták