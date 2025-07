„Ez lelkileg is megviseli a családot” – több mint két napja nincs áram Szentendre, Pomáz és Tahitótfalu egyes részein

Hétfőn csapott le az országra a pusztító vihar, amely még kedden is komoly fennakadásokat okozott, volt, hatásait pedig még szerdán is érzik egyes településeken. A viharok miatt 366 ezer háztartásban volt áramkimaradás, amit Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatása szerint kedd reggelre 50 ezer alá sikerült levinni, egyes településeken azonban kedd este, de még szerda reggel sem jött vissza az áram. A vihar hétfőn délután 2 és 3 óra között érte el a térséget, azaz már több, mint két napja szünetel a szolgáltatás egyes részeken. Jellemzően a Szentendrei járásban lévő településeken van továbbra is fennakadás, lapunk beszélt több lakóval is, akik arról számoltak be, hogy lassan két napja kénytelenek áram nélkül élni, közben pedig semmiféle tájékoztatást nem kapnak a probléma okáról vagy a megoldásáról.

Már az is nehézkes, hogy reggeli legyen az asztalon

A Szentendréhez tartozó Boldogtanyán hétfőn délután 2 óra körül ment el az áram, számolt be lapunknak egy ott élő szülő. A háromgyermekes édesanya elmondta, lassan két napja nem tud mosni, főzni, a hűtő sem működik, és lassan a mélyhűtőben lévő ételeknek is búcsút kell mondania.

Kedden délben azt a tájékoztatást kapták, hogy műszaki hiba okozta az áramkimaradást, szerda reggel viszont egy kitört fára hivatkoztak a hibabejelentő vonalon. A valódi okokat azóta sem tudják, ahogy azt sem, hogy mikor lesz újra szolgáltatás.

Nem vagyunk felkészülve rá, hogy áram nélkül oldjuk meg az életet három gyerekkel. A hűtők leállása miatt már az is nehézkes, hogy reggeli legyen az asztalon. Melegvizünk sincs már egy ideje, ami egy ekkora család esetében alaposan megnehezíti az életünket. Ez lelkileg is megviseli a családot

– mondta.

Az internethasználat mellett sokszor telefonálni vagy sms-t küldeni sem tudnak, beszélgetésünk alatt is megszakadt a vonal egyszer.