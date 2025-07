A MÁV-csoport videoüzenettel jelentkezett be Facebookon, amelyben közlik, a klímaváltozás a vasúti pályák üzemeltetésében is egyre nagyobb kihívásokat okoz, és a déli országokéhoz hasonló megküzdési stratégiát jelentettek be „olasz meló” projektnéven.

A mediterrán kihívásokra mediterrán válaszokkal készültünk. Az olasz vasút tapasztalatai felhasználva, Bükkösd térségében, a pécsi fővonalon egy szakaszon hővédő fehér anyaggal vonjuk be a sínszálakat. Ez a beavatkozás képes arra, hogy akár 10 Celsius-fokkal is csökkentse a sínszál hőmérsékletét, egy forró nyári napon 60 fok helyett csak 50 fokra melegedjen fel

– mondja Hegyi Zsolt a zenei aláfestést sem nélkülöző videóban.

A MÁV-csoport vezérigazgatója hozzáteszi, azért ezen a szakaszon „kísérleteznek”, mert az eddigi években itt voltak a legnagyobb hőhullámok, amelyek hatására 60 kilométer per órás sebességkorlátozást vezettek be a sínek deformációja miatt. A közeljövőre tesztidőszakként tekintenek, folyamatosan mérik és ellenőrzik az eredményeket. Ha a sínfestés valóban segít, akkor a MÁV jövőre beépíti a módszert a működésébe.

A magyar vasút nemcsak a felszínen, hanem a magasban is folyamatos kihívásokkal néz szembe: miközben Lázár János legutóbb az újabb vasúti felsővezeték-szakadás kapcsán Magyar Péterről és a Tisza pártról posztolt, a Nyugati Pályaudvaron elkeseredett és dühös utasok az egyre növekvő késésekről kaptak hírt az információs táblákról, akiket várakozás közben pótlóbuszokról, késési biztosításról és a tapasztalataikról kérdeztünk.