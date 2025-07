„Sajnáljuk, ami történt” – a diagnosztikai cég szerint egyedi eset volt, hogy hosszú sor várakozott a kánikulában vizsgálati időpontokért

Mint arról csütörtökön a 24.hu is beszámolt, órákig várakoztak időpontért MR- vagy röntgenvizsgálatra a betegek Győrben, a kórház Tihanyi Árpád utcai épületében működő diagnosztikai központ előtt. A sorban állók arról is beszámoltak, hogy nem először fordult elő, hogy ekkora sor alakult ki, ugyanis havonta csak egyszer lehet időpontot kérni vizsgálatra. Volt, aki jóindulatú agydaganattal állt a napon az időpontért, más magas vérnyomással, de többen 30–40 kilométerről utaztak Győrbe, hogy időpontot szerezzenek.

Az órákig várakozó betegeknek Boncsarovszky Péter, a Fidesz önkormányzati képviselője kezdett ásványvizet osztani. A 24.hu győri tudósítója is szemtanúja volt, hogy még délelőtt 10 óra körül is sor állt a kánikulai hőségben az épület előtt. Az általunk megkérdezett betegek is azt mondták: csak így, személyesen lehet sikeresen időpontot kapni, mivel a telefont szerintük nem veszik fel. Mindez azért meglepő, mivel tavaly még nem csak egy adott napon lehetett személyesen időpontot kérni.

Megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházat (PAEOK), a diagnosztikai központot működtető Affidea Magyarország Kft.-t, valamint (mivel a cég közfinanszírozott betegek ellátását is végzi) az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ) is.

Megkeresésével kapcsolatban szeretnénk hangsúlyozni, hogy az említett sor az intézményünk telephelyén működő, de az intézményünktől független Affidea Magyarország Kft. szolgáltatásához kapcsolódott. A várakozás az időpontfoglaló rendszerük megnyitása miatt alakult ki. Az Affidea által biztosított diagnosztikai vizsgálatok időpontjait kizárólag az ő előjegyzési rendszere osztja, ezekre a kórháznak nincs ráhatása

– válaszolta a 24.hu-nak a kórház. „Intézményünk ugyanakkor – a páciensek egészségének védelme érdekében – haladéktalanul intézkedett: megnyitottunk egy zárt, fedett folyosót, amely védelmet nyújt a tűző nap és a hőség ellen, így a várakozás árnyékos, hűvösebb környezetben történhet, emellett a folyosókon elhelyezett italautomatákból is lehetőségük van folyadékot fogyasztaniuk a várakozóknak. Kórházunk minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik támogatni a betegek kényelmét és biztonságát. A klímaberendezések felszerelése elkezdődött, amelyek a kórház szakrendelőinek folyosóin és rendelőiben kerülnek majd elhelyezésre” – tették hozzá.

Az Affideának is feltettük a betegek által is firtatott kérdéseket, melyekre a cég részletesen válaszolt.

Tényleg csak személyesen lehet MRI-vizsgálatra (illetve más, az Affidea Magyarország Kft. által végzett vizsgálatokra) időpontot kapni?

Nem, a vizsgálatokra nem kizárólag személyesen lehet időpontot kérni. Lehetőség van telefonos és e-mailes időpontfoglalásra is – mind győri, mind a budapesti helyszíneinken. Ugyanakkor az utóbbi időszakban megnövekedett betegforgalom és telefonos terhelés miatt előfordulhat, hogy kollégáink nem tudják azonnal felvenni a telefont

– válaszolta az Affidea Magyarország.

Miért nem lehetséges telefonon vagy online időpontot kérni, valamint egyeztetni?

Mint írták: „telefonon és e-mailen keresztül is lehetséges az időpontkérés: reggelenként 8:00 órakor kezdi meg a call center a hívások fogadását és az előjegyzéseket. A betegek nagy száma miatt 2025. július 3-án szinte az összes recepciós kollégánk és mindkét call centeres munkatársunk az előjegyzéseken dolgozott, egy további recepciós pedig a vizsgálatra érkező betegek felvételét végezte. Azon dolgoztunk, hogy a betegek a lehető leggyorsabban jussanak időponthoz.”

Mindennap lehetséges a személyes időpontkérés? Ha nem, akkor milyen időközönként van erre lehetőség?

„Személyes időpontkérés munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között érhető el. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az időpontok meghatározott havi blokkokban nyílnak meg: amikor az adott hónapra elérhető helyek betelnek, a kommunikációnkban jelezzük, hogy a következő hónap első napján nyílik lehetőség újabb időpontok foglalására – ilyenkor telefonon vagy személyesen ismét meg kell keresni bennünket” – válaszolták. Hozzátették:

Ez a gyakorlat nem véletlen: több évtizedes tapasztalatunk alapján az időpontra érkezés aránya akkor a legmagasabb, ha két hónapon belüli időpontokat adunk, ezzel is elérhetőséget biztosítva a pácienseknek, hogy az esetleges lemondott helyeken el tudjuk végezni előbb a vizsgálatukat, ezzel is csökkentve a várólistákat. Amennyiben távolabbi időpontot ajánlunk fel, tapasztalataink szerint sokan nem jelennek meg, és sajnos nem is jelzik ezt előre. Ilyenkor az adott időpont kihasználatlan marad, és más betegek nem tudnak élni ezzel a vizsgálati hellyel. Ez hosszú távon a várakozási idők növekedéséhez és az ellátás hatékonyságának csökkenéséhez vezethet.

A cég álláspontja szerint emberséges megoldás-e, hogy az épület előtt, a kánikulai hőségben kell várakozniuk a betegeknek?

„A 2025. július 3-i eset egyedi és egyáltalán nem megszokott, nagyon sajnáljuk a hosszú várakozást a hőségben. Munkatársaink és a kórház vezetősége minden tőlük telhetőt megtettek, hogy ezt a nehéz helyzetet kezelje, 10–11 órára a kórházzal teljes együttműködésben sikerült biztosítani, hogy a betegek a kórházi épület folyosóján is várakozhassanak.”

Az OKFŐ-t is megkérdeztük, hogy ez a gyakorlat mennyiben, illetve hogyan érinti a közfinanszírozott állami kórházak betegeit, de egyelőre nem érkezett válasz.