Függönyök között műtenek a szentesi kórházban, állítja Magyar Péter és Kulja András

Hétfőn látogatást tett a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, valamint Kulja András sebész, a párt európai parlamenti képviselője. A látogatás egy pontján civil biztonsági őrök próbálták megakadályozni, hogy belépjenek a kórház ápolási osztályára, ahol már most is körülbelül 35 fokos hőség uralkodik – annak ellenére, hogy négy ombudsmani állásfoglalás is kimondja: felvétel készíthető, amennyiben a betegek és dolgozók nem látszanak rajta.

Magyar azt is írta, hogy a rendőröket is rájuk hívták, akik azt mondták, hogy nincs semmi probléma.

Akkor tört ki a pánik a vezetés részéről, amikor megtudták, hogy a műtőben is jártunk

állította Kulja András. Beszámolója szerint a műtőhelyiségbe egy légtelenített folyosón keresztül lehet bejutni, majd a zsilipszobában kell átöltözni. Itt azonban a bemosakodáshoz szükséges mosdó használatához át kell sétálni a helyiség másik végébe, ami önmagában is komoly fertőzési kockázatot jelent.

Kulja szerint ugyanitt tárolják a maszkokat és a műtéti ruhákat is, a műtőbe pedig egy egyszerű ajtónyíláson keresztül lehet belépni, ahol nincs semmilyen, fertőzések megelőzését szolgáló légtechnikai rendszer – sem klímaberendezés, sem csírátlanított levegő, de még olyan elszívó sincs, amely az altatás során keletkező káros gázokat elvezetné.

Lényegében ugyanabban a helyiségben öltözik át a személyzet, ahol a műtéteket végzik

jelentette ki Kulja.

A politikusok beszéltek egy sebész főorvossal is, aki elmondta: éppen egy hasi műtétre készülnek, és az ilyen beavatkozások után gyakran 2-3 óra is eltelik, mire ki tudják takarítani a műtőt – mivel nincs elegendő takarítószemélyzet.

Az urológiai osztályon a műtőben olyan függönyöket láttak, amelyeket évtizedek óta nem lenne szabad használni, mert a rajtuk megtapadó kórokozók ott is maradhatnak

tette hozzá Kulja András, aki szerint a szentesi kórházban egész egyszerűen betegveszélyeztetés folyik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a műtő egy légtérben van olyan szobákkal, ahol split klímák működnek, amelyek szintén alkalmasak a kórokozók megtapadására és azok visszajuttatására a levegőbe – akár közvetlenül a nyitott hasi vagy urológiai műtétek során.

Ezek a körülmények még a 2003-as szabályozásoknak sem felelnek meg – jelentette ki Kulja András, aki hétfő este a tervek szerint az ATV műsorában vitázik Takács Péter egészségügyi államtitkárral. A szentesi látogatásról egy videót is ígértek későbbre, de Magyar Péter már fotókat is közzétett.