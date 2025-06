Vitézy Dávid: Pisiszünetet kellett tartania egy expresszvonatnak, mert a vonat vécéje nem bírta a terhelést

Ez itt a ma esti Napfürdő expresszvonat, ahogy menetrenden kívüli megállót, azaz pisiszünetet tart Szabadbattyánban, mert a Flirt motorvonatok WC-je nem bírta a terhelést tovább

– írta vasárnap este Vitézy Dávid, posztjához a fenti képet csatolva.

Vitézy szerint Lázár János, a MÁV-ért is felelős közlekedési miniszter úgy küldte be a legalább klímás elővárosi motorvonatokat a balatoni tömeges távolsági nyári forgalomba, hogy a gyorsan megtelő mosdótartályok ürítési feltételei nincsenek meg azoknál.

„Ez az eset is jól illusztrálja, hogy Lázár János kapkodó intézkedései valójában több problémát okoznak, mint amennyit megoldanak” – jelentette ki poszjtában Vitézy, majd gyors felsorolásba kezdett, hogy milyen intézkedések valósultak meg, amióta Lázár felel a vasúti közlekedésért. Megemlítette, hogy leállították 39 db hat-nyolc kocsis klimatizált új InterCity vonat beszerzését (amelyeket a balatoni vonalakon is be lehetne most vetni), visszamondtak 115 darab már leszerződött új mozdonyt, és nem folytatták az IC+ programot sem, sőt, az azóta eltelt három év alatt semmilyen távolsági járműbeszerzés nem indult.

„Tehát az elfogadható állapotú távolsági vonatflotta hiánya miatt nem csak valamilyen elvont, általános poltikai, hanem nagyon is konkrét miniszteri felelősség terheli Lázárt és a kormányt” – jelentette ki Vitézy Dávid.