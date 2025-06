Magyar Péter: Szentkirályi Alexandrának mától nincs helye a magyar közéletben

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált Szentkirályi Alexandra megafonos hangulatú videójára, amelyben a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy összekötözött, csomagtartóba dugott beosztottjával a háttérben riogat vele, hogy Ukrajna uniós csatlakozása szerv-, fegyver-, drog- és emberkereskedők érkezésével járna.

A Fidesznek a tegnapi napig egyetlen egy ismert női politikusa volt. De csak volt

– fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Magyar szerint a fideszes politikust lehetett szeretni vagy nem szeretni, lehetett vele egyetérteni vagy kritizálni, de mint írta, „egy biztos, Szentkirályi Alexandrának mától nincs helye a magyar közéletben”. Hozzátette, hogy a legyszerűbb az lenne, ha a férjét, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert is vinné magával.

A videó posztolása óta egyébként kiderült, hogy Dr. Szabó Botond Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa fekszik Szentkirályi csomagtartójában, aki a politikus főpolgármesteri kampányában is részt vett, és a visszalépéséről közzétett videóban is Szentkirályi mögött állt. A videó hírére aztán a Momentum országgyűlési képviselője, Gelencsér Ferenc közölte: feljelenti Szentkirályi Alexandrát közveszéllyel való fenyegetés miatt. Szerinte a fideszes politikus „minden szempontból alulmúlta az állampárt eddig is undorító politikai kommunikációját.”