A rendőrség ismét megtiltotta a szivárványos felvonulást

Pénteken már harmadszorra kellett döntenie a rendőrségnek a június 28-ára halasztott budapesti szivárványos felvonulás ügyében, amelyet négy jogvédő szervezet – az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért – jelentett be korábban. Az eredetileg június elsejére tervezett felvonulást a rendőrség kétszer is megtiltotta, ám a jogvédő szervezetek mindkét alkalommal sikeresen támadták meg a tiltó határozatot a Kúrián. A legfelső bírói szerv a felvonulás ügyében legutóbb szerdán kötelezte új eljárás lefolytatására a rendőrséget, amire 48 órájuk volt.

A rendőrség pénteken közzétett határozatában ismét megtiltotta a gyűlést.

A Kúria előzőleg arra hivatkozva semmisítette meg – másodszor – a tiltó határozatot, hogy a rendőrség nem bizonyította megfelelően: a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénybe emelt, homofób jellegű szabályozással, amely az úgynevezett gyerekvédelmi törvény 2021-es, orosz mintára végrehajtott módosítására hivatkozik, írtuk reggel megjelent cikkünkben, amelyben részletesebben is elemeztük a helyzetet és az előzményeket.

A rendőrség eddig azzal érvelt: feltételezhető, hogy mivel a szivárványos felvonulást ugyanarra a napra, azaz június 28-ára tervezik, a jogvédő szervezetek rendezvénye valójában maga a Budapest Pride lesz, vagy menet közben „átalakulhat” Pride-felvonulássá. A rendőrség most ismét ezt bizonygatja, külön hangsúlyozva, hogy a Pride-felvonulás helyszínét a szervezők egyelőre nem hozták nyilvánosságra, így nem is jelentették be a gyűlést.

A jogvédő szervezetek előre közölték, hogy ha a rendőrség pénteken újabb tiltó határozatot hoz, azt is megtámadják – így tehát ismét a Kúria dönt majd arról, hogy a rendőrség ezúttal feltételezések helyett megfelelően támasztotta-e alá a tiltó határozatát.