Lázár János „igénybe vette” a batidai kastélyt, hogy kellemes adventet kívánjon

Lázár János a batidai vadászkastélyból kíván boldog adventet – derül ki az építési és közlekedési miniszter Facebook-oldalára feltöltött fotóról.

„Nekem ők a világ közepe. Ma mi is meggyújtjuk az első gyertyát – együtt a várakozás is ünnep. Boldog adventet kívánunk mindenkinek!” – írta Lázár János a családjával közös képhez.

A Telex megkereste a minisztérium sajtóosztálya, ahonnan megerősítették, hogy a kép a batidai vadászkastélyban készült. Azt írták:

A vadászház egy olyan cég kereskedelmi szálláshelye, amely cégben Lázár Jánosnak is tulajdonrésze van, amint az a vagyonnyilatkozatában is szerepel. A karácsonyi-adventi tematikájú fotózáshoz így ő is igénybe veheti a helyszínt.