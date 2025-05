Felmondott Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója

Csütörtök délelőtt bejelentette a lemondását Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK Zrt.) vezérigazgatója, írja a Telex.

A laphoz eljutott felmondó levelében kitér arra is, hogy a beadott pályázatát visszavonja, és az új cégvezetői pályázaton nem indul.

Azt írja, hogy hosszú gondolkodás után hozta meg ezt a nehéz döntést, még március 31-én, amikor beadta a pályázatát, akkor is úgy gondolta, hogy minden kihívás és nehézség ellenére eredményesen tudja folytatni a munkát.

Hittem abban, hogy Budapesten az eredmények és a kvalifikáció számítanak. Sajnos mostanra minden illúzióm szertefoszlott

– írta a lemondásban.

A cikkben emlékeztetnek, Karácsony Gergely 2021-ben nevezte ki Waltert a fővárosi cég élére.

Emlékezetes, Walter tavaly januárban már egyszer felajánlotta a lemondását, miután lapunk megírta, hogy egy háttérbeszélgetésen a hálaadási pulykákhoz hasonlította a BKK utasait. Waltert akkor megvédte Karácsony a támadásoktól.

Karácsony Gergely a hírre úgy reagált:

Budapest ismét szegényebb lett. Sajnálom, de mélyen megértem, ha valaki a tegnapi Fővárosi Közgyűlés után arra a következtetésre jut: így nem mehet tovább.

A főpolgármestert azt írta: „Hónapok óta tartja bizonytalanságban a rettentő nehéz körülmények között dolgozó fővárosi cégeket, azok vezetőit és valójában a Budapest-család 27 ezer dolgozóját egy amatőr, kicsinyes, méltatlan és mára bohózatba fulladt pályáztatási folyamat, amit egyesek személyes hübrisze, mások nívótlan Facebook-politizálása kényszerített rá erre a városra. Mindezt akkor, amikor a kormány a működésképesség határára sodorta Budapestet.”

„Walter Katalin tette a dolgát tisztességgel, hozzáértéssel, a város iránti alázattal, amíg tenni tudta. Valójában elüldözte őt a fővárosi politikai helyzet” – fogalmazott Karácsony. Hozzátette: Walternek köszönhető a többi között a Budapest Go, a megújult Bubi, a Lánchíd felújítását, a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben is folyamatosan fejlesztette a közösségi közlekedést, új buszokat, villamosokat szerzett be a városnak, modern vállalattá tette a BKK-t, kiváló szakembereket toborzott, és még abból a pénzből is visszaszerzett, amit elődje elherdált a meg nem valósult e-jegyrendszerre. Emellett ő az európai közlekedési vállalatok szervezetének elnöke.

Karácsony közölte: Walter Katalin

tűrte, ameddig tűrhette a méltatlan kicsinyességeket, a személyeskedést, az ostoba és hazug vádaskodásokat. Ideje kimondani, meg is teszem: ennek a minden szempontból érthető, de fájdalmas döntésnek egyik nyilvánvaló oka, hogy Vitézy Dávid senkit nem tűr a BKK élén, aki nem ő maga, vagy akit nem tekint a saját emberének. Mert nem viseli, ha nála sikeresebb, felkészültebb emberek kerülnek oda. Dávid most boldog, de Budapest okkal lehet szomorú.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője megköszönte Walter a BKK élén végzett munkáját. „A 2019-20 körüli igen zavaros időszak után a vezérigazgatói működése kétségtelenül hozott stabilitást a BKK irányításába. A BKV körüli korrupciós ügyek azonban végül áttételesen őt is elsodorták. A szakbizottság hétfői ülésén, amikor a közlekedési cégek éves beszámolóját tárgyaltuk, Walter Katalin ugyanis a kérdésemre elismerte, hogy az általa vezetett BKK tulajdonosi joggyakorlóként szintén jóváhagyta a büntetőügyekben érintett, a BKV informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó szerződés öt évvel való meghosszabbítását. Azt is elmondta, hogy eredetileg nem akartak így tenni, de a BKV végül kényszerhelyzetbe hozta őket” – írta Vitézy, aki szerint a bizottság nagyrészt ezért szavazta le a BKK és a BKV éves beszámolóinak elfogadását, és így tett a közgyűlés is szerdán.

A BKK vezérigazgatója többször, hónapokkal ezelőtt a nyilvánosságban a Partizánban is próbált jelzéseket adni a BKV gazdálkodása kapcsán, de úgy tűnik, a városvezetés valamiért nem engedte a BKK-nak a beavatkozást

– fogalmazott a korábbi közlekedési államtitkár, aki most azt kérte Karácsonytól, hívja össze a város sikeres működtetésében érdekelt közgyűlési frakcióinak vezetőit, és keressenek megoldást a helyzetre