Magyar Péter: Az ukrán kémként letartóztatott Holló Istvánnak rendkívül jó, baráti kapcsolata volt a Fidesz-frakció több tagjával és Orbán Viktor egyik családtagjával

A legújabb felcsúti sportág: hogyan lőjünk kezdőrúgásból öngólt? A hozzánk eljutó egybehangzó hírek szerint az ukrán kémként letartóztatott Holló Istvánnak rendkívül jó, baráti kapcsolata volt a Fidesz frakció több tagjával és Orbán Viktor egyik családtagjával is. Nos, Kocsis Máté elvtárs, akkor ideje lenne újra összehívni a Nemzetbiztonsági Bizottságot! Vagy először a Fidesz frakciót és kikérdezni az elvtársaidat, hogy milyen bizniszeket kötöttek ezzel az állítólagos kémmel és cserébe milyen bizalmas információkat adtak át neki. Orbán Viktor rendészeti államtitkárát és a Fidesz volt budapesti frakcióvezetőjét meghallgatta már a Nemzetbiztonsági Bizottság az ukrán kémetekkel közös cégük kapcsán? Azt eddig is tudtuk, hogy előszeretettel fogadtok orosz kémeket a Külügyminisztériumban. Lehet még az is kiderül, hogy Hatvanpusztán vagy a felcsúti VIP páholyban zajlanak az orosz-ukrán kémcserék?