Magyar Péter: Orbánék totális pánikba kerültek

Orbánék totális pánikba kerültek a tegnapi csodálatos nagyváradi bevonulásunk után: besült a Magyarországról buszoztatott két tucat provokátoruk

– írja vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter utalva a tegnap délutáni eseményekre.

Amint arról a szombati élő közvetítésünkben beszámoltunk, tegnap lezárult a Tisza Párt elnökének 10 napos zarándokútja, amely május 14-én indult a budapesti Szent István Bazilika elől, és tegnap ért véget a romániai Nagyváradon. Magyar beszédét – amit több százan hallgattak a helyszínen – egy maroknyi ellentüntető próbálta megzavarni. A bekiabálókat a román csendőrség elcsendesítette, a hangosítás miatt egyébként az élő közvetítésbe nem is hallatszott be a rendzavarás. Magyar csak a beszéde végén reagált a tüntetőkre, amikor azt mondta: a másként gondolkodóknak is köszöni, hogy eljöttek és meghallgatták.

Mai posztjában így értékelte a történteket:

A szervezett provokációból is a gyengébb fajta volt ez. Egy kormányközeli oligarchához tartozó cég alkalmazottai voltak, akik még szabadnapot is kaptak azért, hogy idebuszoztassák őket. Mindenki láthatta, hogy sok száz mosolygó és nyitott nagyváradi, partiumi és erdélyi magyar csatlakozott hozzánk. Büszkén lobogtak Szent László szobránál a magyar és a székely lobogók.

Magyar a posztjában szóvá tette azt is, hogy a kormánypárti médiumokban azt írták: a Tisza elnöke egy „nem létező/román népviseletben” mondta el a beszédét.

Segítek skacok, amit láttatok rajtam, az egy kézzel hímzett, kalotaszegi, azon belül is egy magyarvalkói mellyesnek nevezett viselet, amit ünnepi alkalmakkor (például konfirmáláskor viselnek) a helyi magyar testvéreink. Ha melldöngető, Simion-támogató óriási magyarként nem ismernétek Magyarvalkót, vagy Kalotaszeget, az talán nem az én hibám. Érdemes egyszer ellátogatni, csodákat fogtok látni. Kérlek fogadjatok meg egy tanácsot, ne románozzátok le az egyik legcsodásabb magyar viseletet.

– fogalmazott a pártelnök