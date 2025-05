444: Alig egy hete Szijjártó Péter meghívásos fórumán is ott volt a Harcosok Klubján feltűnt ivádi pedofil férfi

Akik azon a bizonyos képen ülnek egymás mellett, azok mind tudták Tamás múltját. A pétervásárai polgármester is tudta, hisz jó kapcsolatban vannak, ő szervezte be Ivády Zsoltot a Fideszbe

– ezt nyilatkozta a 444-nek egy ivádi lakos, miután a lap munkatársai elmentek a hevesi kistelepülésre, hogy S. Tamás Györgyről kérdezzék a helyieket.

Ő az a férfi, aki a hétvégén feltűnt Orbán Viktor Harcosok Klubja névre keresztelt rendezvényén Horváth László hevesi országgyűlési képviselő, drogügyi kormánybiztos társaságában – és akiről kiderült, hogy jogerősen elítélt pedofil bűnöző, börtönben is ült, mert 2016-ban molesztált egy tíz év körüli fiút.

A lapnak a helyiek úgy nyilatkoztak, S. 4-5 éve szabadulhatott a börtönből, azóta jó útra tért, a polgármester pedig a szárnyai alá vette, munkát is ő adott neki. „Amúgy szorgalmas gyerek, ügyes, letette a jogsit, beilleszkedett, dolgozik rendesen, csak hát ez a múltja” – mondták róla.

A hétvégén történtek hatására Ivád polgármestere, Ivády Zsolt kilépett a Fideszből. A helyiek beszámolói szerint egyébként sem volt régóta tagja a kormánypártnak, azért lépett csak be, hogy Horváth László országgyűlési képviselő kegyeiben járjon. Annak a Horváth Lászlónak, akinek a térségben az egyik legbiztosabb bástyája az Iváddal szomszédos Pétervására polgármestere, Eged István. A 444 szerint utóbbi is tudhatott arról, hogy S. Tamás György személyében kit vittek magukkal az ivádiak a Fidesz hétvégi rendezvényére, mert alig egy hete mindannyian közösen vettek részt egy fórumon, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tartott a kisvárosban. A lap információi szerint ezen az eseményen kizárólag meghívott vendégek vehettek részt, így a pedofil bűncselekmény miatt elítélt férfinak is kellett, hogy legyen meghívója.

A lap próbálta megszólaltatni S.-t is, de nem találták otthon, a helyiek elmondása szerint a hétvégi események óta nem is látták a faluban.