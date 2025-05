Intézkedtem, és az önkénteseink közül kitettem – írta az elítélt pedofillal készült közös fotó után a drogügyi kormánybiztos

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csapata a pártvezetés szerint komoly károkat okozott a többszázmilliós költségvetéssel felépített Harcosok Klubja projeknek – a 24.hu kormánypárti forrásai így értékelték, hogy a párt Heves megyei irányítói egy elítélt pedofilt vittek be vasárnap a nyitórendezvényre. A Fideszen belül elsősorban ez okozott nagy felháborodást.

A 2023-as pedofilbotránnyal megtépázott kormánypárt hivatalosan nem reagált arra, hogy Horváth László Facebook-oldalán olyan fotót tettek közzé a BOK-csarnokban tartott rendezvény idején, amelyen a politikus együtt szerepelt egys pedofília miatt elítélt férfival. Az esetről a 444.hu adott hírt vasárnap. Horváth László nem is cáfolta, hogy a rendezvényen mögötte ülő férfi valóban S. Tamás György volt, akit 2016-ban jogerősen elítéltek, egy tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szembeni szexuális erőszak bűntette miatt. A férfi neve ma is szerepel az úgynevezett pedofil-nyilvántartásban.

A drogügyi kormánybiztos vasárnap este azt írta Facebookján, hogy „ha a sajtóhír igaz, akkor ez a személy nem kívánatos a soraink között”. Horváth Lászlót hétfőn több csatornán is próbáltuk elérni, végül e-mailen egy szűkszavú választ adott. Az üggyel kapcsolatban azt írta:

Intézkedtem, és az önkénteseink közül kitettem.