A seriffprogramból is távoznia kell a rendőrnek, aki nem akart a KDNP reklámarca lenni

A seriffprogramból is kitették Laponyi Zsolt rendőr őrmestert, aki április végén egy Facebook-posztban jelezte, nem akarja, hogy Rétvári Bence államtitkár a KDNP népszerűsítéséhez használjon egy őt ábrázoló fotót. Az RTL Híradó számolt be arról, hogy egy új szabály szerint már csak az lehet seriff, aki legalább öt éve szolgál rendőrként, Laponyi pedig még csak három éve teszi ezt. A szabályt a rendőr Rétvárinak címzett bejegyzése után vezették be.

Május elején fegyelmi eljárás is indult Laponyi Zsolttal szemben. A Híradó szerint azt hétfőn közölték vele, hogy visszahelyezik az eredeti szolgálati helyére, és újra III. kerületi járőr lesz.