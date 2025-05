A Budapest Airport sok autóst hozott kellemetlen helyzetbe egy új parkolási díjtétellel

Az elmúlt napokban torlódásokat okozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fizetőkapuinál, hogy az immár állami többségi tulajdonú Budapest Airport újabb parkolási díjtételt vezetett be az autósoknak.

Április 30. óta mind az indulási, mind az érkezési szinten szigorítottak a reptér épülete előtti gyors ki- és beszállás lehetőségén azzal, hogy az 5 percnél rövidebb időtartamra szóló ingyenes parkolást már csak naponta egy alkalommal lehet igénybe venni.

Ezt az ingyenes szolgáltatást több mint egy évtizede vezették be, hogy hatékonyabbá tegyék a repülőtér környékén az autós forgalmat. Az új parkolási díjtáblázat szerint azonban az ingyenes, ötperces időkeret már csak napi egyszer jár, azoknak az autósoknak, akik kétszer vagy többször próbálnak meg gyorsan áthaladni a reptéri felhajtón, 700 forintot kell fizetniük.

A lapunkhoz érkezett információk szerint az intézkedés az érkezési oldal forgalmában okozott fennakadásokat, mert a jelek szerint az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy az autósok a repülőjáratok késései miatt inkább plusz kört tesznek, hogy megússzák a hosszabb várakozás esetén fizetendő, magasabb díjakat.

Csakhogy május 1. óta a rendszer a kihajtó kapuban a rendszám alapján megállítja a másodszor kicsekkoló autósokat. A sofőröknek vissza kell tolatniuk, majd visszagyalogolni a fizetőautomatához az új díjtétel miatt.

Egy olvasónk beszámolója szerint az ingyenes parkolás korlátozására nem hívták fel megfelelően az autósok figyelmét, csupán egy kisebb matricát ragasztottak rá a díjtáblázatra. A tájékozatlan autósok miatt többször is kaotikus helyzet alakultak ki a kiengedő kapuknál. Sokaknál, mire kifizették a 700 forintot, lejárt az ötperces időkeret is, újra vissza kellett menniük, és már 4000 forintot kellett fizetniük. Mások a kialakult dugó, az eltorlaszolt kapuk miatt nem tudta időben kihajtani, így ők is 6–30 perces időkeret 4000 forintos díját voltak kénytelenek kifizetni.

Az árak és szabályok módosításával a gépjárműforgalom csökkentése a cél

– írta a 24.hu kérdésére a Budapest Airport Zrt., hozzátéve, hogy az utasfelvétel a Terminál Parkoló új, kedvező árú zónájában továbbra is biztosított.

A cég szerint a Budapest Airport az utasforgalom dinamikus növekedésére reagálva több forgalomoptimalizáló fejlesztést indított el: új buszterminált alakított ki, megújul a 2-es terminálhoz vezető híd, valamint az épület előtti, ki-és beszállásra használt terület.

Bár a cég nem tett rá utalást, de Parkolómester.hu repülőtéri parkolási oldal szerint a híd felújítása után az indulási szinten teljesen megszűnik az autósok számára a parkolási lehetőség.