Több száz milliós kár lehet Orosházán, ahol simán nyert az ellenzék a tavaszi időközin

Több száz milliós feltételezett károkozásról számolt be szerdán Tatár Zoltán jegyző Orosházán. Ez az a település, ahol a Fidesz civilként indított jelöltjét simán verte a civil-ellenzéki képviselőjelölt a márciusi időközi választáson.

A nyilvánosságra hozott, feltételezett kárért a jegyző szerint a Városüzemeltetési Zrt. korábbi vezetője, Benkő Ferenc lehet a felelős. A városvezetés úgy döntött, jogi útra tereli az ügyet.

A kártérítési igény polgári úton történő érvényesítése biztosan felmerül, de nem zárható ki a büntetőfeljelentés sem

– idézte a jegyzőt az MTI. A képviselő-testület határozata alapján a felügyelőbizottság felelősségét is vizsgálni kell.

Benkőt április elején azonnali hatállyal mentette fel a képviselő-testület a vezérigazgatói posztjáról.

A keddi képviselő-testületi ülés elé terjesztett dokumentumban az olvasható, hogy a vezérigazgató volt a felelős a tulajdonos az önkormányzat által elfogadott üzleti terv végrehajtásáért. A társaság gazdálkodása azonban jelentős mértékben eltért a 2024. évi üzleti tervben foglaltaktól. Azt MTI közleménye a dokumentumot idézve hosszan sorolja az önkormányzati cég feltételezett bűnlajstromát:

a társaság tavaly belekezdett az üzleti tervben nem szereplő kávéház kialakításába 8,5 millió forint költséggel, amelynek befejezése elmaradt, így abból bevétel, a kiadások megtérülése, illetve anyagi haszon szerzése nem várható.

A társaság nehezedő anyagi helyzetében sem tette meg azokat a szükséges vezetői intézkedéseket – különösen a létszámgazdálkodás racionalizálását szolgáló döntéseket –, amelyek stabilizálni tudták volna a társaság financiális helyzetét.

A társaság kifizetetlen szállítói állománya 2024 októberében mintegy 493 millió forint volt. A társaság a tulajdonos önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján kezelt lakások és helyiségek bérbeadásából származó bevétellel nem számolt el, a beszedett bérleti díjakat nem utalta át a jogosult önkormányzat számlájára, ami súlyosan megnehezítette a város költségvetési helyzetét.

A társaság által üzemeltetett Gyopárosi Gyógy- és Élményfürdő karbantartása, a szükséges javítások és felújítások, illetve állagmegóvó beruházások csaknem teljesen elmaradtak, ami végső soron a fürdő részleges bezárásához vezetett.

Kiderült, hogy a vezérigazgató fedezet nélkül, ingyen biztosított fürdőbelépőket több mint 7 millió forintértékben egy azóta felszámolt vállalkozásnak.

Emellett a képviselő-testület kifejezett döntése ellenére kötött ügyvédi megbízási szerződést egy települési képviselővel, „amely nem csak összeférhetetlen, hanem etikátlan helyzetet is eredményezett”.

A jegyző az állami hírügynökségnek elmondta: a most elindult jogi eljárás során fogják tisztázni, hogy mekkora lehet a pontos összeg, amely „eltűnt”. A csaknem félmilliárd forintos lejárt szállítói tartozás mellett 130 millió forint körüli az a bérleti összeg, amelyet nem utaltak át az önkormányzatnak, de egy fesztiválra felépített úgynevezett backstage-épület esetén is elképzelhető akár tízmillió forintos túlszámlázás is, utóbbit igazságügyi műszaki szakértővel fogják megvizsgáltatni – állította.

A képviselő-testület – mint írták – kedden megszavazta, hogy június 30-ig a jegyző a felmerült kifogásokkal kapcsolatban indítson jogi eljárást vagy eljárásokat.

Orosházán azért kellett kiírni időközi választást, mert Raffai János, aki Orosháza polgármestere, lemondott egyéni helyi választókerületi mandátumáról. Ő azután döntött így, hogy a tavalyi ellenzéki győzelem után ketten átálltak tőlük a Fideszhez.

A márciusi időközin Lengyel Rebeka, a Válaszd Orosházát! egyesület jelöltje nyert, mégpedig igen meggyőző, 71 százalékos eredménnyel. Az orosházi polgármesternek ettől még nem lett többsége a testületben, jóllehet, joggal bízhatott abban, a dezertálók a közhangulat átalakulása miatt átállhatnak, legalább akkor, amikor konkrét ügyekről szavaznak.