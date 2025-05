Itthon is bevezethetik, hogy a patikusok is felírhassanak gyógyszert néhány betegségre

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szerdai konferenciáján több gyógyszerészeti téma is szóba került. Az Economx tudósításából kiderül: szó volt például arról, hogy Magyarországon évente 110 millió páciens–gyógyszerész találkozás történik, amit sokkal jobban ki kellene használni, legalábbis El Koulali Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész szerint. A jövő gyógyszertárával kapcsolatban kiemelte: a digitalizáció, a személyre szabott tanácsadás és a prevenció, többek között ezek lesznek a patikák legfontosabb feladatai.

A tisztifőgyógyszerész azt is elmondta, hogy

az idős emberek tíz százaléka nem megfelelően szedi a gyógyszereit, a 65 év felettiek 30–40 százaléka legalább ötféle gyógyszert szed, hat százalékuk pedig még ennél is többet, akár tízféle pirulát vesz be naponta.

Ezért komoly terápiás menedzsmentre van szükség.

Évente 33 ezer ember hal meg az EU-ban antibiotikum rezisztens baktériumok okozta fertőzés miatt.

Magyarországon évente 7,5 millió doboz antibiotikumot vált ki a lakosság, ezeknek a készítményeknek 4,5 milliárd forint az állami támogatása és ugyanennyi kiadást jelent a betegek számára is.

Az állam és a lakosság is egyre többet költ gyógyszerre, tavaly a teljes gyógyszerkiadás elérte az ezer milliárd forintot is és becslések szerint 2050-re elérheti a kétezer milliárd forintot, ezzel pedig egyértelműen kezdeni kell valamit, emelte ki a tisztifőgyógyszerész.

A konferencián felszólalt Bidló Judit a Belügyminisztérium egészségügyért felelős helyettes államtitkára is: megfordult az évek óta fennálló negatív tendencia és 2024-ben ismét emelkedett a gyógyszertárak száma Magyarországon. A fiókgyógyszertárak száma bővült leginkább. Megalakult egy gyógyszerészeti munkacsoport a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárságának égisze alatt azért, hogy megoldásokat találjanak azokra a kihívásokra, amelyekkel a gyógyszerészek szembesülnek. Beszélt a helyettes államtitkár arról is, hogy a patikák is munkaerőhiánnyal küzdenek, és az árrés problémáját is rendezni kell.

Pharmacy first

A konferencián ismertettek egy kutatást is, amelyből kiderült, hogy a magyar lakosság az alapellátás után a gyógyszerészekben bízik meg leginkább. Ugyanakkor a gyógyszerészek negyede elégedett csak teljes mértékben a hivatásával. A patikai szolgáltatásbővítésekkel kapcsolatban a gyógyszerészek többsége a gyógyszerelés áttekintését nevezte meg, valamint a tanácsadást, a vis maior gyógyszerfelírást és az akut betegségek esetében a vényfelírás lehetőségét, többek között ezek azok a jövőbe mutató kezdeményezések, amelyek kiemelten fontosak a gyógyszerészek számára.

Szóba került az Egyesült Királyságban már működő pharmacy first magyarországi bevezetése is. A projekt azt jelentené, hogy

többek között torokfájás, nem szövődményes húgyúti fertőzés vagy enyhe arcüreggyulladás esetén lehetőségük lenne arra a gyógyszerészeknek, hogy vényköteles gyógyszert írhassanak fel.

A tervek szerint a szakma szakértői készek megalkotni ennek a koncepcióját, 1–2 éven belül pedig indulhatna itthon a pilotprojekt.