Magyar Péter a fideszes képviselő fiánál talált drogról posztolt

Azért van annak egy diszkrét bája, hogy a Fidesz móri országgyűlési képviselője pár órával azután szavazta meg a drogtörvény szigorítását, hogy a rendőrök drogot találtak a fiánál és előállították.

– írja Magyar Péter a Facebookon, arra reagálva, hogy Törő Gábor fideszes képviselő, a Fejér Megyei Közgyűlés korábbi elnökének fiát előállították a rendőrök. A Fejér megyei képviselő azt írja:

A mai napon megjelent hírek szerint rendőrségi eljárás indult a fiammal szemben. Tény, hogy az elmúlt időszakban fiam és élettársa között akadtak összezördülések, hangos viták, a legutóbb a rendőrséget is értesítették. Az ügy kivizsgálása zajlik. A jelen helyzetben is kitartok a fiam mellett. A gyermekeinket úgy neveltük, hogy tetteikért vállalniuk kell a felelősséget, a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, így rájuk is. Bízom az igazságszolgáltatásban!

A képviselő fiának otthonához garázda cselekmény miatt vonultak ki a rendőrök. A férfinél egy gáz- és riasztófegyvert és kis mennyiségű kábítószert is találtak a rendőrök.

2013-ban a Blikk számolt be arról, hogy Törő gyerekének is jutott trafikkoncesszió. „A fiam felnőtt emberként önállóan döntött” – magyarázta Törő Gábor akkor a lapnak. Elmondta azt is, hogy a fia főiskolán tanul, kereskedelmi területen. „Pályakezdőnek minősül, ami a pályázat elbírálásánál előny volt, pályázata minden feltételnek megfelelt” – mondta a fideszes politikus.